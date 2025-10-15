Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội 14 để lấy ý kiến nhân dân

Toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 được công bố để lấy ý kiến nhân dân, cán bộ, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Tại họp báo chiều 15/10, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết các dự thảo văn kiện là nội dung xương sống, quyết định chất lượng Đại hội 14 và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Quá trình xây dựng được tiến hành công phu, nhiều lần cập nhật, chỉnh lý, bổ sung; thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, tập trung vào các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng và phát triển tự chủ, bền vững.

Các nội dung lấy ý kiến gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 13 và phương hướng nhiệm kỳ 14; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe thấu đáo để tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc lấy ý kiến nhằm phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ của nhân dân trong đóng góp đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước; đồng thời củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Việc lấy ý kiến được thực hiện từ 15/10 đến 15/11 qua hội nghị, hội thảo, báo cáo của các cơ quan, góp ý trực tuyến qua ứng dụng VNeID, hoặc thư gửi về cơ quan Trung ương. Ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp nhận góp ý của kiều bào. Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức, tổng hợp theo biểu mẫu hướng dẫn.

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, điểm mới của dự thảo là định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo cũng lần đầu xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong định hướng và cân đối phát triển.

Báo cáo chính trị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, ghi nhận nhiều kết quả quan trọng: kinh tế tăng trưởng, sức chống chịu được nâng cao; bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả rõ rệt; vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao. Giai đoạn 2026-2030, Trung ương đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP, năng suất lao động tăng 8,5% mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5 điểm phần trăm/năm, tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm.

Bộ Chính trị khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp, tiếp thu hợp lý để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội 14 - một cột mốc quan trọng định hình chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

