Đại biểu Quốc hội: Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng

Phó đoàn đại biểu Thái Nguyên Hà Sỹ Huân đề nghị cấm tuyệt đối việc ép mua bảo hiểm khi vay, tăng chế tài xử phạt ngân hàng vi phạm.

Đề xuất trên được Phó đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên Hà Sỹ Huân nêu tại phiên thảo ở hội trường sáng 18/11 về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo ông Huân, kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) được coi là kênh phân phối tất yếu theo xu thế quốc tế, giúp mở rộng độ bao phủ bảo hiểm và tận dụng dữ liệu khách hàng của mỗi nhà băng. "Tuy nhiên, thực tế xuất hiện nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng ép mua bảo hiểm khi vay vốn", ông nói.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết nhiều người dân phản ánh việc họ bị tư vấn lệch lạc, ép mua bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng, đại lý. "Nếu chúng ta mở rộng bán chéo mà không tăng các yêu cầu pháp lý, cơ chế kiểm soát, rất khó khắc phục tình trạng này", ông cho hay.

Phó đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên Hà Sỹ Huân phát biểu tại phiên thảo luận, sáng 18/11. Ảnh: Media Quốc hội

Trước thực trạng này ông Hà Sỹ Huân cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ ràng về minh bạch giữa hoạt động tư vấn bảo hiểm và huy động vốn của ngân hàng. Ông đề nghị "cấm tuyệt đối các hành vi ép mua bảo hiểm khi vay vốn" và tăng chế tài nghiêm khắc với các ngân hàng vi phạm. Theo ông, việc này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, cũng như sự minh bạch và lành mạnh của thị trường.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận có hiện tượng nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm, gây nhầm lẫn giữa sản phẩm của nhà băng và hãng bảo hiểm.

Theo Bộ trưởng, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã cấm ngân hàng, nhân viên nhà băng bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc khi cung ứng dịch vụ. Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng cấm việc đe dọa, cưỡng ép khi bán sản phẩm bảo hiểm. Quá trình tư vấn của các đại lý phải được ghi âm để nâng cao chất lượng, theo các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm và trình cấp có thẩm quyền các quy định nhằm hạn chế tình trạng này.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình tại phiên họp 18/11. Ảnh: Media Quốc hội

Thực tế, ngoài bảo hiểm nhân thọ, nhiều ngân hàng cũng thường bán kèm bảo hiểm khoản vay, cháy nổ... với giá trị thấp hơn khi giải ngân khoản vay tín dụng. Đây là các sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, được các ngân hàng đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và khoản vay. Việc mua bảo hiểm khoản vay hay cháy nổ theo các ngân hàng, giúp tăng khả năng duyệt hồ sơ vay thế chấp, bảo vệ tài sản đảm bảo...

Dự thảo luật cũng đang đề xuất theo hướng cho phép cá nhân làm đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng có thể phân phối các loại bảo hiểm khác như sức khỏe, phi nhân thọ. Đồng thời, cơ chế bán chéo sản phẩm cũng có thể được mở rộng hơn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thông đánh giá một đại lý khi cùng lúc đại diện cho nhiều doanh nghiệp có thể bị chi phối bởi hoa hồng, mức ưu đãi. Từ đó, họ không còn bảo đảm đầy đủ nghĩa vụ, ưu tiên lợi ích của bên mua.

Vì vậy, ông đề xuất dự luật cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn như quy định rõ số lượng doanh nghiệp mà một đại lý cá nhân được phép đại diện. Ông ví dụ một đại lý chỉ được làm cho tối đa hai doanh nghiệp, gồm một nhân thọ, một phi nhân thọ/sức khỏe.

Liên quan tới hợp đồng bảo hiểm, ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa cho rằng doanh nghiệp thường đưa ra những hợp đồng "vô cùng dài", khó hiểu. Trong khi đó, ông cho biết luật hiện hành chỉ quy định những nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm và giao Bộ Tài chính hướng dẫn.

Ông cho rằng phải sửa quy định về nội dung hợp đồng bảo hiểm, giao Chính phủ ban hành hướng dẫn cụ thể với từng loại và phải có mẫu hợp đồng, ngắn gọn, dễ hiểu. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được Quốc hội biểu quyết, thông qua ngày 11/12.

Anh Tú