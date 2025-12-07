Đặc phái viên Mỹ: Thỏa thuận hòa bình Ukraine đã gần kề

Đặc phái viên Mỹ cho hay các nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine chỉ cách vạch đích "10 mét cuối cùng".

Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ngày 6/12 cho biết thỏa thuận hòa bình Ukraine còn hai vấn đề nổi cộm nhất là tương lai của vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, cũng như nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ những vấn đề còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ", ông phát biểu trong Diễn đàn Quốc phòng Reagan tổ chức tại Thư viện kiêm Bảo tàng Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, bang California.

Tổng thống Ukraine và Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Kiev ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Đặc phát viên Mỹ cho hay các nỗ lực giải quyết xung đột đang ở "10 mét cuối cùng", giai đoạn khó khăn nhất. "Chúng ta thực sự, thực sự đã gần kề vạch đích", ông Kellogg nói.

Ông Kellogg thêm rằng quy mô thương vong và tổn thất trong chiến sự Ukraine "rất kinh hoàng" và chưa từng có đối với một xung đột khu vực.

Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Washington tháng trước đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đang tìm cách thuyết phục Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Cũng theo dự thảo này, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), điện được sản xuất sẽ được phân phối đồng đều giữa Nga và Ukraine.

Dự thảo này vấp phải chỉ phản đối từ Ukraine và các quốc gia châu Âu. Một số điều khoản được loại bỏ trong dự thảo cập nhật, song nội dung chưa được công bố.

Nga hiện kiểm soát khu vực tương đương hơn 19% diện tích Ukraine trước năm 2014, trong đó có bán đảo Crimea, toàn bộ tỉnh Lugansk, hơn 80% tỉnh Donetsk, khoảng 75% vùng Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ các tỉnh Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)