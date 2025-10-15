Đà Nẵng tăng phòng, chống rửa tiền trong giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng siết phòng, chống rửa tiền trong mua bán bất động sản, đặc biệt giao dịch 400 triệu đồng trở lên.

Nội dung được Sở Xây dựng nêu trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh khu vực 9, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, sàn bất động sản, ngày 15/10. Động thái này được thành phố thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND thành phố, triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng đưa ra quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình nhận biết khách hàng, thu thập, xác minh thông tin, kiểm soát các giao dịch có rủi ro cao. Họ phải định kỳ rà soát, điều chỉnh để phù hợp thực tế.

Các đơn vị cũng được đề nghị đánh giá, quản lý rủi ro rửa tiền, báo cáo các giao dịch đáng ngờ giá trị 400 triệu đồng trở lên.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi có Trung tâm hành chính và nhiều khách sạn, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Sở Xây dựng khuyến nghị doanh nghiệp cập nhật kết quả đánh giá rủi ro trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Việc tăng các biện pháp phòng, chống rửa tiền, theo Sở, bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố.

Trước đó, chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, thanh tra toàn diện việc định giá, đấu giá đất để ngăn chặn, xử lý tình trạng thao túng gây bất ổn thị trường địa ốc. Hiện Đà Nẵng xuất hiện dấu hiệu "sốt đất" tại các khu vực vùng ven và dự án mới. Giá đất cũng tăng đáng kể tại nhiều khu vực, nhất là những nơi hạ tầng đồng bộ, hoặc vùng ven phố cổ Hội An...

Đà Nẵng là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Nhờ lợi thế này, thị trường bất động sản những năm qua phát triển mạnh nhiều phân khúc như khu đô thị, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ, đất nền... Từ 1/7, Đà Nẵng hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. TP Đà Nẵng mới có 70 xã, 23 phường và đặc khu Hoàng Sa, và trung tâm hành chính đặt tại phường Hải Châu.

Nguyễn Đông