Đà Nẵng yêu cầu ngăn hành vi 'thổi giá' bất động sản

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị kiểm tra, thanh tra toàn diện việc định giá, đấu giá đất để ngăn chặn, xử lý tình trạng thao túng gây bất ổn thị trường địa ốc.

Nội dung này nêu tại văn bản UBND TP Đà Nẵng gửi các sở, ngành và địa phương ngày 14/10. Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị tăng kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản và siết quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, cùng Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thanh, kiểm tra toàn diện việc định giá, xây dựng và ban hành bảng giá đất. Các đơn vị cũng kiểm tra quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất và hoạt động đấu giá.

Chỉ đạo của TP Đà Nẵng đưa ra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm, đặc biệt là tình trạng lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để "thổi giá", thao túng nhằm trục lợi, gây bất ổn cho thị trường bất động sản.

Người dân làm thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai tại quận Ngũ Hành Sơn (cũ), tháng 4/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Hiện Đà Nẵng xuất hiện dấu hiệu "sốt đất" tại các khu vực vùng ven và dự án mới. Giá đất cũng tăng đáng kể tại nhiều khu vực, nhất là những nơi hạ tầng đồng bộ, hoặc vùng ven phố cổ Hội An...

Hồi tháng 4, tại quận Ngũ Hành Sơn (cũ), lượng hồ sơ đất đai tăng gấp đôi sau khi có thông tin sáp nhập địa giới hành chính với Quảng Nam. Mỗi ngày, bộ phận một cửa quận tiếp nhận gần 200 hồ sơ, gấp đôi so với bình thường, chủ yếu là thủ tục chuyển nhượng, tách thửa và sang tên quyền sử dụng đất. Chính quyền cho biết việc tăng hồ sơ liên quan đất đai chủ yếu do tâm lý người dân lo ngại thay đổi đơn vị hành chính, song cũng không loại trừ hiện tượng đầu cơ, thổi giá.

Giá đất tại khu vực giáp ranh Điện Bàn, đặc biệt quanh các khu đô thị FPT, Hòa Quý và Nam cầu Nguyễn Tri Phương tăng nhanh, trung bình 10-15% so với đầu năm. Nhiều người dân và nhà đầu tư từ Hà Nội, Quảng Nam đổ về mua đất, trong khi môi giới cũng lợi dụng tâm lý "sáp nhập tỉnh" để đẩy giá và tạo giao dịch ảo.

Nguyễn Đông