Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam

Tuyến đường sẽ kết nối vành đai phía Tây với cao tốc Bắc Nam, liên thông các khu công nghệ, công nghiệp với trục chính, tăng vận tải hàng hóa từ cảng Liên Chiểu.

Ngày 6/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau khu công nghệ cao), tổng đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2028.

Tuyến đường dài 6,2 km, bắt đầu từ nút giao vành đai phía Tây (xã Bà Nà) và kết thúc tại đường tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan (phường Hải Vân), đi qua khu vực hồ Hòa Trung và Khu công nghệ cao. Tuyến đường có vận tốc thiết kế 60 km/h, nền rộng 29 m, bố trí đủ 6 làn xe, hệ thống cầu vượt, cống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Nút giao với đường tránh nam hầm Hải Vân được thiết kế dạng liên thông hai tầng: tầng trên là cầu vượt 4 làn xe kết nối trực tiếp từ đường tránh nam hầm Hải Vân đến vành đai phía Tây; tầng mặt đất thiết kế nút giao cùng mức dạng vòng xuyến.

Nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan với đường dẫn về cảng Liên Chiểu. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án giúp hoàn thiện tuyến vành đai chất lượng cao phía tây nam, tạo động lực kết nối Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghiệp Hòa Ninh với các trục giao thông chính, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là luồng hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đi các tỉnh phía Nam và Tây.

Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố, thúc đẩy kết nối vùng và nâng cao năng lực logistics cho Đà Nẵng. Tuyến đường cũng đóng vai trò tuyến tránh quốc lộ 1 qua nội đô, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trước đó sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng làm lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dài 11,5 km. Đây là đoạn cuối cùng của cao tốc đi qua TP Đà Nẵng, nối cao tốc La Sơn - Túy Loan với Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nguyễn Đông