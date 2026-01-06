Cựu danh thủ Italy đề cao U23 Việt Nam

Arab SaudiHLV Arab Saudi Luigi Di Biagio đã xem nhiều trận đấu của Việt Nam, và coi đây là đối thủ thú vị tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - Jordan: 18h30 thứ Ba 6/1, trên VnExpress.

Họp báo bảng A của giải diễn ra chiều 5/1 tại Jeddah ở Arab Saudi. HLV Kim Sang-sik mở màn bằng phát biểu Việt Nam bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, nhưng sẽ quyết tâm vào tứ kết.

Dù vậy, Di Biagio tỏ ra rất tôn trọng cựu á quân U23 châu Á. HLV đội chủ nhà cho biết đã nghiên cứu kỹ Việt Nam qua băng ghi hình nhiều trận đấu, và cảm thấy đây là đối thủ chất lượng. "Một tập thể có sự phát triển mạnh mẽ, nhanh nhẹn, trẻ trung và tổ chức tốt", nhà cầm quân người Italy cho hay. "Nhưng trước khi gặp Việt Nam, chúng tôi còn đấu Kyrgyzstan và Jordan. Vì vậy, tôi sẽ không đi sâu phân tích".

HLV Luigi Di Biagio trong buổi tập của Arab Saudi vào ngày 4/1/2026. Ảnh: SaudiNT

So với các đồng nghiệp tại VCK U23 châu Á 2026, Di Biagio là nhà cầm quân có sự nghiệp cầu thủ nổi bật hơn cả. Ông sinh năm 1971, là tiền vệ chất lượng của bóng đá Italy giai đoạn 1995-2005.

Ở cấp CLB, Di Biagio từng ghi 36 bàn sau 303 trận cho Roma và Inter Milan. Ông ra mắt đội tuyển Italy vào tháng 1/1998, và được làm việc với những HLV huyền thoại như Cesare Maldini, Dino Zoff, Giovanni Trapattoni. Ông cũng đá chính ở World Cup 1998, 2002 và Euro 2000, nhưng đối mặt với nhiều thất bại cay đắng.

Do là chủ nhà, Arab Saudi không đá vòng loại U23 châu Á. Trong một năm qua, thầy trò Di Biagio chủ yếu đi tập huấn và cọ xát với nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. HLV người Italy khẳng định các cầu thủ đã trưởng thành nhiều. "Đôi khi kết quả gây thất vọng, nhưng chúng tôi luôn giữ tinh thần hướng đến những điều tốt đẹp nhất", Di Biagio nói.

Khi được hỏi về áp lực phải vô địch giải này, Di Biagio bật cười và nói: "Tôi đã trải qua hơn 30 năm sống trong áp lực từ khi làm cầu thủ. Tôi không thấy có vấn đề gì. Các cầu thủ cũng hài lòng với những gì đã chuẩn bị, luôn vui vẻ và cố gắng hàng ngày".

HLV người Italy cũng tiết lộ Arab Saudi đang tạo ra mô hình xuyên suốt từ lứa U15 lên ĐTQG, với lối chơi tương đồng và kích thích cơ hội thăng tiến. Các cầu thủ có thể được chơi cho lứa U cao hơn nếu cư xử đúng mực và cầu tiến.

Arab Saudi sẽ đá trận ra quân gặp Kyrgyzstan vào lúc 23h ngày mai 6/1. Ở kỳ trước, đội dừng bước từ tứ kết, sau khi thua Uzbekistan.

Tương tự Di Biagio, hai nhà cầm quân còn lại ở bảng A cũng đánh giá cao Việt Nam. Theo HLV Jordan Omar Najhi, Việt Nam sở hữu lối chơi hiện đại với tốc độ nhanh. Bên cạnh đó, những danh hiệu đã chứng minh HLV Kim Sang-sik làm tốt công việc hiện tại. "Ông ấy đã tạo ra một tập thể nguy hiểm với mọi đối thủ", Najhi nói.

HLV Edmar De Lacerda của Kyrgyzstan cũng khẳng định đã nghiên cứu Việt Nam, với nhận định tổng quan là một đội có chiến thuật, kỹ thuật và HLV tốt. Theo nhà cầm quân sinh năm 1982, đây là cơ hội để ông và các cầu thủ được học hỏi từ đối thủ, trong lần đầu Kyrgyzstan dự vòng chung kết.

Hiếu Lương