Cựu danh thủ Italy dẫn Arab Saudi đấu Việt Nam

Arab SaudiLuigi Di Biagio, từng khoác áo Roma và Inter Milan, có nhiệm vụ đưa Arab Saudi vào chung kết U23 châu Á 2026 trên sân nhà.

Luigi Di Biagio, sinh năm 1971, là tiền vệ nổi danh của bóng đá Italy giai đoạn 1995-2005. Ở cấp CLB, ông từng ghi 36 bàn sau 303 trận cho Roma và Inter Milan.

Di Biagio ra mắt đội tuyển Italy vào tháng 1/1998, và được làm việc với những HLV huyền thoại như Cesare Maldini, Dino Zoff, Giovanni Trapattoni. Ông cũng đá chính ở World Cup 1998, 2002 và EURO 2000, nhưng đối mặt với nhiều thất bại cay đắng.

Luigi Di Biagio (số 14) trong đội hình chính của Italy tại World Cup 1998.

Tại Pháp 1998, Di Biagio ghi bàn thứ 100 cho Italy tại World Cup trong trận thắng Cameroon 3-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên, đến tứ kết, chính ông sút luân lưu dội xà ngang khiến Italy thua chủ nhà Pháp, đội sau đó vô địch bằng chiến thắng Brazil 3-0 ở chung kết. Hai năm sau, tại Euro ở Bỉ và Hà Lan, Di Biagio cùng Italy tiếp tục bại trận trước Pháp với tỷ số 1-2, nhưng lần này tại chung kết sau bàn thắng vàng của David Trezeguet. Đến World Cup 2002, Italy thua chủ nhà Hàn Quốc 1-2 ở vòng 1/8, cũng sau bàn thắng vàng của Ahn Jung-hwan.

Sau khi giải nghệ năm 2007, ông chuyển sang huấn luyện và gắn bó với U20, U21 Italy từ năm 2011 đến 2019. Thành tích tốt nhất là vào bán kết U21 châu Âu 2017. Bất ngờ xảy đến vào tháng 2/2018, Di Biagio được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ĐTQG Italy để thay Gian Piero Ventura, trong hai trận giao hữu lần lượt thua Argentina 0-2 và hòa Anh 1-1.

Rời cấp ĐTQG, ông được bổ nhiệm làm HLV SPAL nhưng không giúp đội bóng Serie A thoát khỏi cảnh xuống hạng sau mùa 2019-2020. Sau đó, Di Biagio có hai tháng dẫn dắt Dinamo City của Albania cuối năm 2023, trước khi gia nhập U23 Arab Saudi từ đầu năm 2025.

HLV Luigi Di Biagio (áo đen) dẫn dắt Arab Saudi trong đợt tập huấn tại Nga vào tháng 9/2025. Ảnh: AFC

Tại giải U23 Tây Á vào tháng 3/2025, Arab Saudi lần lượt thua Oman 0-1, thắng UAE và Kuwait cùng 2-0 để đứng thứ 5 tại giải. Đến tháng 6, đội tham dự Maurice Revello - giải giao hữu thường niên ở Pháp dành cho các đội từ U17 đến U23. Arab Saudi thua U20 Pháp 1-2 và 1-3, hòa U23 Mali 2-2 rồi thua luân lưu 7-8, thắng U20 Panama 2-1 và U20 Đan Mạch 4-3.

Sau đó, Arab Saudi đá thêm bốn trận giao hữu, mở đầu bằng trận thua U23 Uzbekistan 1-3, rồi gặp U21 Nga hai trận, lần lượt thắng 2-1 và thua 1-3. Gần nhất vào tháng 10/2025, đội thắng U23 Hàn Quốc 4-0.

Arab Saudi cũng chốt 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào hôm 31/12. Tất cả đều thi đấu trong nước. Nổi bật nhất là Musab Al Juwayr, đã ghi 13 bàn sau 79 trận tại giải VĐQG Arab Saudi cho Al Hilal, Al Shabab và Al Qadsiah từ năm 2021. Tiền vệ sinh năm 2003 cũng là nhân tố thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG trong năm 2025.

Musab Al Juwayr được đánh giá là tài năng trẻ chất lượng của bóng đá Arab Saudi. Ảnh: AFC

Ngoài ra, Arab Saudi có tiền đạo Abdullah Radif, người duy nhất góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, khi đội dừng bước tại tứ kết trước Uzbekistan. Tiền đạo này từng ghi dấu ấn với hat-trick trong trận thắng Thái Lan 5-0 ở vòng bảng. Anh cũng là người mở tỷ số trong trận Arab Saudi hòa Hàn Quốc 1-1, rồi thua luân lưu ở vòng 1/8 Asian Cup 2023.

HLV Di Biagio còn triệu tập cầu thủ sinh năm 2008 Abdulrahman Sufyani, vừa thi đấu tại vòng chung kết U17 World Cup, đang được Liverpool và Chelsea theo dõi. Tiền đạo cao 1,74 m có điểm mạnh rê dắt bóng tốt và sút xa, đồng thời giữ kỷ lục ghi 34 bàn thắng trong một mùa giải trẻ của Arab Saudi.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Arab Saudi lần lượt đấu Kyrgyzstan ngày 6/1, Jordan 9/1 và Việt Nam 12/1.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Arab Saudi

Thủ môn (3): Hamed Yousef (Al Ittihad), Turki Al-Balosh (Al Ettifaq), Muhannad Al-Yahya (Al Kholood)

Hậu vệ (8): Mohammed Abdulrahman (Al Ahli), Mohammed Al-Dossari (Al Raed), Mohammed Barnawi, Abdulrahman Al-Obaid (Al Ittihad), Sulaiman Hazazi (Al Riyadh), Awad Dahal (Al Ettifaq), Salem Al-Najdi (Al Nassr), Khalid Asiri (Al Diriyah)

Tiền vệ (6): Faisal Al-Subiani (Al Shabab), Rakan Al-Ghamdi, Abdulmalik Al-Jaber (Al Nassr), Faris Al-Ghamdi (Al Ettifaq), Abdulaziz Al-Aliwa (Al Kholood), Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah)

Tiền đạo (6): Abdullah Radif (Al Hilal), Thamer Al-Khaibari (Neom), Majed Abdullah, Hammam Al-Hammami (Al Shabab), Abdulrahman Sufyani (Al Nassr), Yaseen Al-Zubaidi (Al Ahli).

Hiếu Lương