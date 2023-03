Cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Hà NộiBà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 28/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) cho biết, bà Nhàn bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài bà Nhàn, C03 còn khởi tố 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước.

Theo C03, bà Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời. "Đây là vi phạm nghiêm trọng", tướng Thành nói.

Bà Nhàn không làm Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II từ tháng 5/2020 do được điều động giữ cương vị thành viên HĐTV một ngân hàng nhà nước có quy mô lớn.

Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. Ảnh: Bộ Công an

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 32 người trong hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả bốn người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc có hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03. Ảnh: Phạm Dự

Tại cuộc họp báo quý I tổ chức chiều nay, Bộ Công an cho hay tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội quý này giảm 13% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Các lực lượng công an đã tập trung đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực đăng kiểm.

Công an các cấp đã điều tra hơn 8.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 20.000 nghi phạm. Với tội phạm về tham nhũng và chức vụ, 218 vụ đã khởi tố, 708 người bị xử lý, tăng 65 vụ và 424 người so với quý 4/2022.

Về ma tuý, ba tháng qua, công an cả nước phát hiện hơn 7.200 vụ với hơn 10.000 nghi phạm và thu 177 kg heroin, hơn 1.100 kg và hơn 400.000 viên ma tuý tổng hợp.

Ở lĩnh vực dịch vụ công, công an đã tiếp nhận hơn 66% trên tổng số hồ sơ trực tuyến; 224 dịch vụ công trực tuyến duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ cao.

Phạm Dự