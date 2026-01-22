Cựu cầu thủ Man Utd: 'Trung Quốc thắng Việt Nam là cái tát vào mặt tôi'

Trung QuốcSau khi chứng kiến Trung Quốc hạ Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026, cựu danh thủ Dong Fangzhuo thừa nhận sai lầm khi đánh giá thấp đoàn quân của HLV Antonio Puche Vicente.

Trước bán kết tối 20/1, Trung Quốc có phần bị đánh giá thấp hơn Việt Nam, thậm chí chỉ ghi một bàn sau bốn trận, nhưng đã thắng thuyết phục 3-0. Trận này, đoàn quân của HLV Antonio gây bất ngờ thay hơn một nửa đội hình xuất phát so với tứ kết, đồng thời chơi tấn công, kiểm soát bóng thay vì phòng ngự thực dụng như từ đầu giải.

"Thành thật mà nói đây là một cái tát vào mặt tôi, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc", Dong Fangzhuo nói trong video đăng trên mạng xã hội Weibo. "Tôi hy vọng đội tuyển có thể tiếp tục chứng minh tôi đã sai, khi duy trì lối chơi tấn công toàn diện và đầy hứng khởi này".

Cựu tiền đạo Man Utd Dong Fangzhuo.

Cựu tiền đạo sinh năm 1985 trước đó gây tranh cãi lớn khi miêu tả Trung Quốc "giống như chocolate vị dở tệ", ngay sau khi đội tuyển vượt qua vòng bảng. Ông cảm giác các đàn em không thực sự biết chơi bóng, kết quả tốt nhưng lối đá thì không và không thấy có tương lai nào cho bóng đá nước nhà.

Ngay cả khi Trung Quốc hạ Uzbekistan ở tứ kết, Dong vẫn giữ nguyên quan điểm, và chỉ thay đổi sau màn trình diễn trước Việt Nam. "Tôi tin những trận đấu kiểu này mới thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Trung Quốc, cho mọi người biết rằng chúng ta cũng có thể kiểm soát bóng và tấn công, thay vì chỉ biết phòng ngự và đá bóng dài".

90 phút trên sân Prince Abdullah Al Faisal chứng kiến Trung Quốc chơi trận hay nhất của họ từ đầu giải. Đội cầm bóng trên 50%, chuyền 465 đường và 16 lần dứt điểm với 7 trúng đích, trong khi các thông số tương tự cao nhất bốn trận trước là 40%, 335 và 11. Không chỉ khiến Việt Nam bế tắc, họ còn ghi ba bàn nhờ công Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong trong hiệp hai. Số bàn thắng này bằng tổng 10 trận trước đó Trung Quốc ghi được tại các vòng chung kết U23 châu Á.

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Dong Fangzhuo bày tỏ niềm tin các cầu thủ có đủ tự tin và chất lượng để "giành chiến thắng một cách đẹp mắt". Ông cũng hy vọng đội tuyển tiếp tục duy trì tâm lý tích cực, để đối mặt với mọi đối thủ thay vì thể hiện điều này một cách có chọn lọc.

"Các cầu thủ cần duy trì tinh thần và lối chơi này một cách nhất quán, ngay cả tại chung kết gặp Nhật Bản", Dong cho hay. "Nếu quay lại cách chơi cũ, chỉ phòng ngự mà không tấn công, điều đó sẽ vô nghĩa với sự phát triển của bóng đá Trung Quốc".

Dong Fangzhuo, sinh năm 1985, là cầu thủ người Trung Quốc đầu tiên thi đấu cho Man Utd, với hợp đồng từ năm 2004 đến 2008. Tuy nhiên, anh được cho mượn trong hai năm đầu vì trục trặc giấy tờ. Đến khi rời đội vào năm 2008, tiền đạo này chỉ chơi ba trận. Sau đó, anh thi đấu ở Ba Lan, Bồ Đào Nha và Trung Quốc, rồi giải nghệ vào năm 2014. Ở đội tuyển Trung Quốc, Dong ghi một bàn sau 13 trận.

Bên cạnh Dong, cựu tuyển thủ Trung Quốc Fan Zhiyi cũng đánh giá cao những gì thầy trò HLV Antonio Puche đã làm. "Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ trẻ. Họ như một luồng sinh khí mới cho nền bóng đá trong giai đoạn khó khăn", ông cho biết.

Fan vốn có góc nhìn tích cực về bóng đá Việt Nam. Khi nhìn lại 12 năm qua, ông đánh giá Việt Nam đã đạt được những kết khá tốt tại các giải châu Á, cho thấy phong độ ổn định và sự phát triển không ngừng. Vì vậy, chiến thắng của Trung Quốc trước Việt Nam tại Arab Saudi được xem là "mãn nhãn nhất sau nhiều năm".

Trước đó, vào năm 2013, Fan Zhiyi từng gây sốt khi nhận xét đội tuyển Trung Quốc sẽ bị Việt Nam vượt mặt, sau khi đội nhà thua Thái Lan 1-5 trong một trận giao hữu. Đến năm 2019, Trung Quốc, được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, thua Việt Nam 0-2 ở trận giao hữu cấp độ U22. Ba năm sau, ĐTQG của họ thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại ba World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Trung Thu