Cuộc tụ họp hiếm hoi của dàn xế cổ của dân chơi Việt

Tại Vietnam Mobility Show 2025, ngoài các khu trưng bày của các hãng xe, khu vực Motorsport là nơi nhộn nhịp nhất khi hàng trăm mẫu xe độ, xe cổ độc lạ cùng xuất hiện. Tại đây, các chủ xe có cơ hội được tụ họp và giao lưu, ngoài ra người xem được chiêm ngưỡng những mẫu xe rất ít khi thấy ngoài đường.
Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, khu vực Motorsport chia chủ đề theo từng ngày. Ngày đầu tiên chủ yếu cho các mẫu xe cổ, ngày thứ hai là nơi các chủ xe BMW và Honda tụ họp, và ngày thứ ba nơi những chiếc siêu xe như Lamborghini, Audi, Ferrari hội tụ.
Nổi bật trong dàn xe là chiếc Pontiac Firebird màu đỏ đời 1994 (giữa). Chủ nhân của chiếc xe là một tay chuyên chơi xe Mỹ. Bên phải là chiếc Citroen Traction Avant đời 1945. Sau 80 năm, xe vẫn hoạt động ổn định và lớp sơn xe vẫn còn sáng ánh kim khi ra nắng.
Xe màu bạc trong ảnh là chiếc Lexus LS400 thế hệ đầu, sử dụng động cơ 4 lít V8, công suất 242 mã lực, LS400 nổi tiếng với độ bền bỉ khi có thể chạy hơn một triệu km mà ít sửa chữa.
Chiếc Land Rover Series III đời 1974 máy dầu cũng tham gia cuộc gặp mặt. Xe dán các tem thể hiện các hành trình từng đi qua, với lần gần nhất là 3.000 km đi qua các nước Đông Nam Á. Chủ nhân chia sẻ trong chuyến đi, xe có phát sinh hỏng hóc, nhưng với một người đam mê cơ khí, chuyện hỏng hóc là chuyện bình thường và vì bản thân ưa thích phong cách bụi bặm nên anh lựa chọn sử dụng chiếc xe này.
Tại đây cũng là sân chơi mà chủ xe và người xem có thể gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm về độ xe, sửa xe và cách sử dụng xe sao cho bền bỉ và phù hợp với mình nhất.
Không gian Motorsport thu hút không chỉ đông đảo bạn trẻ tham dự, mà cả những người trung niên đến để tìm hiểu về các mẫu xe cổ.
Ông Tân (áo đỏ), 60 tuổi ở Hà Nội, cùng người bạn thân đến ngắm dàn xe cổ. Ông chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất là những chiếc xe ở đây có tiếng pô rất to, nổ rất đã tai khiến tôi rất phấn khích. Ấn tượng hơn cả là những chiếc xe biểu diễn drift biểu diễn. Cả tay lái và xe đều rất chuyên nghiệp và màn trình diễn mãn nhãn".
Chủ nhân của một showroom tại Hà Nội mang dàn xe cổ tới trưng bày. Trong ảnh là chiếc Peugeot 203 Cabriolet đời 1954 (màu trắng) và Peugeot 2023 đời 1955. Ngoài ra còn có mẫu Audi R8 V8, BMW Isetta, Citroen Traction Avant Coupe, Citroen DS và Lincoln Signature Limosine Vip.
Những mẫu SUV gầm cao cũng có mặt. Ngoài Toyota Land Cruiser J80, Land Cruiser Prado, FJ Cruiser, Suzuki Jimmny, còn có sự xuất hiện của "khủng long" Hummer H2.
Toyota Corona 2000GT Hardtop sản xuất những năm 1970-1980, nổi tiếng với thiết kế không cột B, động cơ 18R-G cam kép tập trung vào hiệu suất với bộ chế hòa khí kép Mikuni/Solex.
Tại Việt Nam, mẫu Peugeot 206 CC thuộc dạng hàng hiếm, sản xuất trong những năm 2000. Là bản mui trần, nên xe có tên CC (Coupe Cabriolet). Tính tới năm 2012, mẫu 206 là xe bán chạy nhất của Peugeot với số lượng 8.358.217 chiếc trên toàn thế giới.
Ngoài ôtô, chủ nhân của những chiếc xe phân khối lớn như BMW S100RR, Ducati Panigale V4, Yamaha R1, Kawasaki ZX-10R Ninja và nhiều các mẫu môtô khác cũng có không gian riêng để kết nối và giao lưu.
