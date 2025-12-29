Cuộc tụ họp hiếm hoi của dàn xế cổ của dân chơi Việt

Tại Vietnam Mobility Show 2025, ngoài các khu trưng bày của các hãng xe, khu vực Motorsport là nơi nhộn nhịp nhất khi hàng trăm mẫu xe độ, xe cổ độc lạ cùng xuất hiện. Tại đây, các chủ xe có cơ hội được tụ họp và giao lưu, ngoài ra người xem được chiêm ngưỡng những mẫu xe rất ít khi thấy ngoài đường.

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, khu vực Motorsport chia chủ đề theo từng ngày. Ngày đầu tiên chủ yếu cho các mẫu xe cổ, ngày thứ hai là nơi các chủ xe BMW và Honda tụ họp, và ngày thứ ba nơi những chiếc siêu xe như Lamborghini, Audi, Ferrari hội tụ.