​Cuộc thi viết về ngôi nhà mơ ước với giải thưởng 30 triệu đồng

Độc giả tham gia cuộc thi "Mở khóa ngôi nhà ước mơ" diễn ra từ 2/6 đến hết 31/7 có cơ hội nhận 30 triệu đồng từ OCB.

Cuộc thi do VnExpress và Unlock Dream Home phối hợp tổ chức. Unlock Dream Home là nền tảng số tìm và vay mua nhà trực tuyến, được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các đối tác.

Tham gia "Mở khóa ngôi nhà ước mơ", độc giả chia sẻ những câu chuyện về hành trình sở hữu ngôi nhà của riêng mình hoặc những tiêu chí, kế hoạch sở hữu nhà ở, thông qua bài dự thi theo các chủ đề: Mở khóa, Ngôi nhà ước mơ.

Cuộc thi Mở khoá ngôi nhà mơ ước dành cho công dân Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.

Tại chủ đề Mở khóa, người tham dự có thể chia sẻ mong muốn về ngôi nhà trong mơ dựa theo các yếu tố như địa lý, diện tích, không gian... hoặc kế hoạch chuẩn bị tài chính, công việc... để sở hữu ngôi nhà đó. Với chủ đề Ngôi nhà ước mơ, người tham gia gửi hình ảnh tổ ấm và chia sẻ những kỷ niệm về lộ trình tìm kiếm, chuẩn bị tài chính, quá trình lên ý tưởng trang trí nhà...

Người dự thi tham gia theo hai hình thức: bài viết hoặc video. Trong đó, bài viết tối đa 1.200 chữ, kèm 1-3 ảnh minh họa, ảnh có chiều ngang dưới 1.000 pixel, dung lượng mỗi ảnh lớn hơn 0,3 MB nhưng không vượt quá 5 MB. Ảnh không chỉnh sửa photoshop, không lồng ghép thành album, không để viền bo, bắn chữ.

Bài video có độ dài tối đa ba phút dung lượng dưới 200MB, kèm mô tả tối đa 1.000 từ. Người dự thi tải video lên Youtube hoặc Google Drive rồi gửi đường link kèm bài viết về cho chuyên trang cuộc thi.

Bài dự thi được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: 40% lượt bình chọn trên landing page của cuộc thi, 20% lượt chia sẻ lên Facebook (độc giả chia sẻ bài thi kèm hashtag #UnlockDreamHome #MoKhoaNgoiNhaMoUoc) và 40% từ ban giám khảo. Thông tin chi tiết, xem tại đây.

Kết thúc thời gian gửi bài dự thi, ban tổ chức sẽ chọn sáu bài có chất lượng tốt nhất để trao một giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; một giải nhất trị giá 20 triệu đồng; một giải nhì trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và hai giải ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Thông qua cuộc thi, VnExpress và OCB kỳ vọng mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về giấc mơ hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước của giới trẻ. Cùng với việc cung cấp hàng trăm ngàn danh mục bất động sản chất lượng kết nối khách hàng đang tìm kiếm và vay mua nhà trên khắp cả nước trên nền tảng Unlock Dream Home, người dùng sẽ được tư vấn tất cả thông tin dự án, cách thức mua nhà tới giải pháp tài chính để sở hữu được ngôi nhà mong muốn qua tính năng "vay cùng OCB".

Khách hàng có thể tìm kiếm nhà ở giá tốt, với hàng chục nghìn tài sản đăng bán trên nền tảng Unlock Dream Home. Ảnh: Unlock Dream Home

Người xưa từng nói "an cư lạc nghiệp", đến nay, mua nhà vẫn là một trong những mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Với giới trẻ, "an cư" không chỉ là có một chốn đi về mà còn cần đáp ứng lối sống tiện nghi, tiện ích. Do đó, vấn đề chọn lựa căn nhà ở đâu, chất lượng ra sao, thiết kế như thế nào, có phù hợp khả năng tài chính hay không ngày càng được quan tâm.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), giá nhà bình dân (khoảng 2 tỷ đồng trở lại) cao hơn khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của xã hội. Do đó, để mua được nhà, mỗi người cần tìm cách gia tăng thu nhập của bản thân; có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu hợp lý; hạn chế các khoản chi tiêu không cần thiết... Vay ngân hàng cũng là một trong những phương án được nhiều người cân nhắc, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần nắm rõ về chính sách, lãi suất vay, xác định được kế hoạch trả nợ khả thi và ngân sách chi tiêu trong từng giai đoạn. Hiện nay, nhiều chủ đầu tư cũng liên kết với các ngân hàng để triển khai các chính sách tối ưu phương án giải pháp hỗ trợ tài chính cho người mua nhà.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của nền tảng Unlock Dream Home, người dùng không mất nhiều thời gian để tìm kiếm ngôi nhà theo nhu cầu nhờ sự tích hợp hàng trăm nghìn danh mục bất động sản đã được thu thập và đánh giá.

Tuệ Lâm