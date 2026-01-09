Cuộc đụng độ khiến phi công Mỹ bị thương khi đột kích vào Venezuela

Trực thăng Chinook chở các đặc nhiệm Mỹ âm thầm bay vào Caracas trong chiến dịch rạng sáng 3/1, nhưng bất ngờ trúng hỏa lực phòng không gần nơi ở của ông Maduro.

CBS News ngày 8/1 dẫn lời ba quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ cho biết một trong 7 quân nhân Mỹ bị thương trong chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" rạng sáng 3/1 tại Caracas, thủ đô Venezuela, là phi công trực thăng MH-47 Chinook.

Phi công này là người đã tham gia lập kế hoạch chiến dịch, cũng như điều khiển chiếc máy bay dẫn đầu đội hình trực thăng của Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160, đơn vị tinh nhuệ của lục quân Mỹ, chở lực lượng đặc nhiệm bay vào Caracas để bắt Tổng thống Venenzuela Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Theo lời kể từ các quan chức Mỹ, trước khi đội trực thăng cất cánh, các chiến đấu cơ Mỹ đã không kích làm tê liệt hệ thống điện của thành phố, trong khi tiêm kích tàng hình F-35 tập kích các tổ hợp phòng không và radar của Venezuela.

Các trực thăng Mỹ sau đó bay vào ở độ cao khoảng 30 m so với mặt biển, băng qua bầu trời Caracas, hướng tới căn cứ quân sự Fort Tiuna trong trạng thái gần như không bị phát hiện.

Trực thăng Mỹ xâm nhập không phận thủ đô Caracas, Venezuela, rạng sáng 3/1. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi đội hình trực thăng chở các đặc nhiệm Delta tới gần căn cứ Fort Tiuna, nơi vợ chồng ông Maduro đang nghỉ ngơi, các khẩu đội phòng không mặt đất bất ngờ nổ súng.

Các trực thăng Mỹ lập tức khai hỏa đáp trả, yểm trợ cho lực lượng đột kích. Tuy nhiên, chiếc MH-47 Chinook hai cánh quạt cỡ lớn dẫn đầu đội hình trúng hỏa lực phòng không, khiến cơ trưởng bị thương nhiều vị trí ở chân.

Việc chiếc trực thăng Chinook đóng vai trò chỉ huy bị trúng đạn và phi công bị thương đã khiến chiến dịch đột kích mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" đối mặt kịch bản thảm họa. Nếu chiếc Chinook rơi, nó sẽ khiến các đặc nhiệm Mỹ đối mặt với hỏa lực bộ binh của đối phương trên mặt đất, gợi nhớ tới vụ trực thăng Black Hawk bị bắn hạ ở Mogadishu, Somalia năm 1993, châm ngòi cuộc giao tranh khiến 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 73 người bị thương.

"Chỉ một thất bại trong cỗ máy đã vận hành trơn tru này sẽ đe dọa toàn bộ chiến dịch", tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thừa nhận sau đó.

Dù bị hư hại, chiếc trực thăng Chinook vẫn bay được và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Với sự hỗ trợ của cơ phó, cơ trưởng trực thăng đã điều khiển máy bay để đổ quân xuống căn cứ Fort Tiuna, rồi rút lui an toàn.

Khoảng 2h01 tại Caracas, hơn 80 lính đặc nhiệm Delta đã đổ bộ thành công xuống căn cứ. Sau cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng an ninh bảo vệ ông Maduro, đặc nhiệm Mỹ phá cửa phòng ngủ và bắt vợ chồng ông Maduro khi họ tìm cách chạy vào hầm trú ẩn kiên cố.

Đội trực thăng tiếp theo đưa lực lượng đột kích cùng ông Maduro và vợ rời đi dưới hỏa lực dày đặc của đối phương. Đến 4h29, đội hình rời khỏi không phận Venezuela, hướng ra các tàu chiến Mỹ đang neo đậu ngoài biển.

Lửa bốc lên từ căn cứ Fort Tiuna, cơ sở quân sự lớn nhất Venezuela, sau loạt vụ nổ tại thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận đây là "một cuộc đột kích có giao tranh", song nhấn mạnh không khí tài nào bị mất và không binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói tính đến ngày 7/1 ít nhất hai quân nhân Mỹ vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chiến dịch, 5 quân nhân bị thương khác đã trở lại làm nhiệm vụ.

Thanh Danh (Theo CBS, Reuters, Times)