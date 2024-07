Cuộc chiến Harris - Trump tăng nhiệt

Tuyên bố dừng tranh cử của ông Biden đã nổ phát súng đầu cho cuộc chiến giữa bà Harris và ông Trump, khi hai bên liên tục công kích nhau.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông dừng tranh cử để đoàn kết đảng, đất nước và bảo vệ nền dân chủ đang bị đe dọa.

"Tôi đã quyết định cách tốt nhất để tiến về phía trước là trao lại ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó cũng là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta", ông Biden nói.

Tổng thống Biden đã trao "ngọn đuốc" cho Phó tổng thống Kamala Harris, người mà ông ca ngợi là có bản lĩnh và năng lực. Bà Harris, 59 tuổi, được coi là ứng viên tổng thống mới của đảng Dân chủ, thay ông Biden đối đầu với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cách chưa đầy 4 tháng, tuyên bố của ông Biden được coi là "phát súng mở màn" cho cuộc chiến mới khốc liệt giữa hai đối thủ. Cả bà Harris và ông Trump đều đang tích cực chạy đua vận động tranh cử, tìm cách thể hiện bản thân với người dân Mỹ.

Tại cuộc vận động ở bang Indiana ngày 24/7, bà Harris chỉ trích ông Trump về việc đề cử ba thẩm phán bảo thủ vào Tòa án Tối cao, cho rằng ông có ý định "lật ngược phán quyết Roe chống lại Wade" về quyền phá thai của phụ nữ.

Theo phán quyết năm 1973, Tòa Tối cao tuyên bố phá thai là một trong những quyền con người căn bản của phụ nữ và là quyền hiến định dựa trên tu chính án số 14. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ năm 2022 đảo ngược phán quyết này với sự ủng hộ của 6 thẩm phán bảo thủ, gây ra phản ứng trái chiều và các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Phát biểu tại Charlotte, bang Bắc Carolina ngày 24/7, cựu tổng thống nói quan điểm về phá thai của ông được lòng cử tri hơn trong các cuộc thăm dò. "Bà ấy quá cực đoan", Trump nói. "Bà ấy muốn cho phá thai vào tháng thứ tám và thứ chín của thai kỳ".

Ông Trump chỉ trích bà Harris là "Phó tổng thống bất tài nhất", đứng sau "mọi thảm họa" của ông Biden từ lạm phát tới xung đột. Ông cũng gọi bà Harris là "kẻ cánh tả cực đoan mất trí sẽ phá hủy đất nước".

Kết quả khảo sát do Emerson College Polling/Hill công bố ngày 25/7 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 5 điểm ở Arizona, hai điểm ở Georgia, một điểm ở Michigan, hai điểm ở Pennsylvania. Tại Wisconsin, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump và bà Harris đều là 47%.

Chiến dịch ông Trump xem kết quả khảo sát sít sao với đối thủ đảng Dân chủ chỉ là "tuần trăng mật" ngắn ngủi với bà Harris.

Quyết định dừng tranh cử của ông Biden và việc Phó tổng thống trở thành người thay thế chỉ sau một đêm đã giúp đảng Dân chủ tìm lại sự chú ý của công chúng sau vụ ông Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania. Đảng Dân chủ dường như được tiếp thêm sinh lực sau những thay đổi gần đây, theo giới quan sát.

Tại cuộc vận động ở Indianapolis, bà Harris kêu gọi hàng nghìn thành viên của hội nữ sinh da màu Zeta Phi Beta vận động cử tri đi bầu cử. Bà từ lâu muốn củng cố cơ sở ủng hộ của cử tri da màu cho đảng Dân chủ, trong bối cảnh ông Trump cùng chiến dịch của đảng Cộng hòa muốn lôi kéo vào nhóm cử tri này. Kể từ khi ông Biden quyết định dừng tranh cử và nhường lại cơ hội cho bà Harris, Phó tổng thống nữ da màu đầu tiên của Mỹ, cử tri da màu dường như tăng ủng hộ với đảng Dân chủ.

Lời kêu gọi của nhóm lãnh đạo nữ da màu cuối tuần qua đã được hơn 40.000 phụ nữ hưởng ứng và gây quỹ được 1,5 triệu USD, theo chiến dịch của Harris. Lời kêu gọi đầu tuần này với nhóm đàn ông da màu thu hút gần 54.000 người tham dự và thu về 1,4 triệu USD cho chiến dịch.

Sáng 25/7, bà Harris có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị quốc gia lần thứ 88 của Liên đoàn Giáo viên Mỹ tại Houston, bang Texas.

"Trong khi các bạn cố gắng tạo ra những nơi an toàn và thân thiện để con cái chúng ta có thể học tập, những kẻ cực đoan tấn công quyền tự do sống an toàn, không bạo lực súng đạn của chúng ta", bà nói.

Chiến dịch của bà Harris cùng ngày phát hành video chính thức đầu tiên với thông điệp tương tự. Với tiêu đề "Tự do", bà Harris lập luận rằng cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa hỗn loạn, chia rẽ với các quyền tự do.

Phó tổng thống Harris tại Indiana nói rằng nếu trở thành tổng thống, bà sẽ đầu tư cho dịch vụ chăm sóc trẻ em, người già với chi phí phải chăng và triển khai chính sách nghỉ phép có lương cho người lao động.

Bà Harris đang thu hút cử tri mạnh mẽ và đã quyên góp được hơn 120 triệu USD. Không giống như ông Biden, bà đang được đưa tin rộng rãi trên khắp mạng lưới truyền thông Mỹ.

Đây là trải nghiệm xa lạ với ông Trump, người liên tục trở thành tiêu điểm truyền thông trong hơn 12 tháng qua thông qua các vụ truy tố, chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ, vụ ám sát hụt ở Pennsylvania và Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, nơi ông được được người ủng hộ tôn sùng cuồng nhiệt.

Nhóm ông Trump đã chuẩn bị cho kịch bản ông Biden rút lui, sản xuất video chống bà Harris và xem xét các điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn bất ngờ khi ông Biden thực sự rời cuộc đua và đảng Dân chủ "chiếm sóng" truyền thông.

Trump đã phàn nàn rằng giới truyền thông đang quá tập trung vào bà Harris và sự cuồng nhiệt của đám đông trong sự kiện tranh cử của Phó tổng thống. "Họ chẳng bao giờ đề cập tới đám đông ủng hộ của chúng tôi", ông nói.

Ông Trump đang cố gắng tìm lại sự chú ý. Chiến dịch tranh cử của ông đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, phàn nàn về việc ủy ban vận động tranh cử cho Tổng thống Joe Biden được đổi tên thành Harris for President (Harris cho chức Tổng thống). Họ cũng cho rằng việc bà Harris tiếp quản quỹ tranh cử của ông Biden là sai quy định.

Các thành viên đảng Cộng hòa thân cận với ông Trump nói rằng họ lo ngại việc cựu tổng thống đang mạo hiểm khi tiến hành những đòn công kích nhắm vào sắc tộc và giới tính của bà Harris. Họ sợ rằng điều này có thể phản tác dụng, khiến nhiều phụ nữ và cử tri quay lưng với ông Trump.

Guy Cecil, chiến lược gia đảng Dân chủ, cho biết kiểu đưa tin xuyên suốt của truyền thông mà bà Harris tạo ra "rất hiếm thấy và bà ấy đã tận dụng từng phút".

"Rất hiếm khi ông Trump không thống trị các bản tin và bị lãng quên trong những ngày qua", Cecil nói.

Hilary Rosen, chiến lược gia đảng Dân chủ, cho biết công kích cá nhân là "đặc sản của Trump", song chiến thuật này hiệu quả với ông Biden hơn là bà Harris, "người đã nhập cuộc đua một cách đầy năng lượng và nhiệt huyết". Rosen thêm rằng nhóm của ông Trump chưa chắc chắn về những điều có thể chống lại Phó tổng thống Mỹ hiệu quả.

Tuy nhiên, bà Rosen cảnh báo "tôi nghĩ nhóm ông Trump sẽ sớm thích ứng với tình hình và mọi thứ sẽ trở nên khó khăn" cho chiến dịch non trẻ của bà Harris.

