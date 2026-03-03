Cục Du lịch yêu cầu dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có công văn khẩn gửi các doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu tạm dừng tổ chức tour đến những khu vực đang xảy ra xung đột, đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo cơ quan quản lý, tình hình an ninh tại một số điểm nóng trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch quốc tế.

Doanh nghiệp lữ hành được đề nghị theo dõi sát khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, không đưa khách đến các địa bàn có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố.

Đoàn khách Việt đang mắc kẹt tại Oman được hãng bay bố trí chỗ ở tại khách sạn 5 sao. Ảnh: Mạc Hiếu

Đại diện công ty lữ hành Vietravel cho biết đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan tới khu vực Trung Đông nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi cho khách hàng.

Hiện, công ty có ba đoàn khách tổng 51 người đang lưu trú tại Dubai và một đoàn 24 người ở Ai Cập. Do thay đổi lịch khai thác và hạn chế không phận tại một số khu vực do xung đột leo thang, các đoàn này tạm thời ở lại khách sạn theo phương án an toàn, chờ thông tin từ hãng hàng không.

Công ty đã bố trí điều kiện lưu trú, đảm bảo bữa ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết cho du khách, duy trì liên lạc giữa hướng dẫn viên, bộ phận điều hành và khách hàng để cập nhật thông tin kịp thời, minh bạch.

Đơn vị đang liên hệ với các hãng bay như Emirates và Qatar Airways để tư vấn khách về phương án thay đổi lịch bay hoặc hành trình nếu cần thiết. Du khách lựa chọn hoãn chuyến được hỗ trợ bảo lưu toàn bộ số tiền đã thanh toán theo chính sách hiện hành.

Khách Việt tham quan sa mạc ở Dubai. Ảnh: Bích Phương

Giữa tình hình chiến sự căng thẳng, nhiều công ty lữ hành trong nước đồng loạt tạm dừng tour đến Trung Đông từ đầu tháng 3 để ưu tiên an toàn cho du khách, dù nhiều người đã đặt cọc hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho hành trình.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cho biết tình hình tại hai điểm đến trung tâm là Abu Dhabi và Dubai có diễn biến căng thẳng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền sở tại.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Việt Nam giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và hãng hàng không. Những người có nhu cầu sơ tán được đề nghị đăng ký trực tuyến để cơ quan chức năng nắm tình hình và thông báo khi có kế hoạch hỗ trợ. Công dân cần trợ giúp có thể liên hệ đường dây bảo hộ công dân.

Giới chuyên môn cho rằng căng thẳng tại khu vực này có thể gây gián đoạn hoạt động hàng không quốc tế, ảnh hưởng đến những hành trình trung chuyển qua các điểm như Dubai, Abu Dhabi hay Doha, vốn là các trung tâm quan trọng kết nối châu Á với châu Âu và châu Phi. Điều này không chỉ tác động tới du lịch mà còn đặt ra thách thức cho các hãng bay và doanh nghiệp du lịch trong việc điều phối các tuyến bay và kế hoạch phục vụ khách.

Trước những diễn biến này, du khách Việt Nam được khuyến cáo theo dõi thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Trung Đông, các cơ quan chức năng, cân nhắc việc hoãn hoặc điều chỉnh kế hoạch du lịch nếu điểm đến nằm trong khu vực có xung đột.

Bích Phương