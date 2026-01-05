Cuba xác nhận 32 nhân viên an ninh thiệt mạng ở Venezuela

Chính phủ Cuba xác nhận 32 công dân gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch đột kích để bắt ông Maduro.

"Thực hiện trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và tinh thần anh dũng, ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công sau đợt tập kích vào cơ sở bảo vệ", chính phủ Cuba thông báo ngày 4/1 trên truyền hình quốc gia về 32 công dân thiệt mạng tại Venezuela một ngày trước.

Theo thông cáo, toàn bộ những người thiệt mạng đều thuộc lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo Cuba. Thông cáo không đề cập số lượng nhân viên an ninh trực tiếp bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thời điểm xảy ra đụng độ, cũng như địa điểm cụ thể nơi các công dân Cuba thiệt mạng.

Havana tuyên bố để tang toàn quốc trong hai ngày 5-6/1 và cho biết sẽ sớm thông báo kế hoạch tang lễ.

Binh sĩ Venezuela đứng gác gần dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AP

Cuba có quan hệ thân thiết với Venezuela và đã hỗ trợ an ninh cho ông Maduro trong nhiều năm. Truyền hình nhà nước Cuba cho biết các sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh nước này được triển khai đến Venezuela theo đề nghị của chính phủ Venezuela, song không nêu cụ thể nội dung công việc.

Rạng sáng 3/1, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay từ 20 căn cứ để không kích nhiều mục tiêu, tạo điều kiện cho trực thăng đưa đặc nhiệm vào thủ đô Caracas bắt ông Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng "rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng" trong chiến dịch, còn phía Mỹ không có thương vong sau trận đụng độ dữ dội tại nơi ông Maduro bị bắt.

Ông Maduro sau đó bị đưa sang Mỹ và hiện bị giam tại New York, chờ ra tòa với những cáo buộc liên quan ma túy từ năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận nhiều thành viên đội cận vệ Tổng thống đã thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ, song không nêu con số. Một quan chức Venezuela giấu tên tiết lộ chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh. Một đợt không kích của Mỹ được cho là đã trúng khu dân cư Catia La Mar gần sân bay Caracas.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)