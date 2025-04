Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Bến phà Cát Lái nối TP Thủ Đức sang huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, dòng xe ùn ứ cục bộ trước bến.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết bến phà dự kiến đón hơn 50.000 lượt khách, tăng hơn 10.000 lượt so với ngày thường. So với dịp lễ năm trước, khách qua phà hôm nay ít hơn do ở lại thành phố chơi lễ.