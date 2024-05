Công trình chuyển hoá bùn thành cellulose vi khuẩn giành giải nhất sáng kiến khoa học

15h45 Ba dự án, sản phẩm nhận giải Khuyến khích:

1/ Dự án "Ô cửa học tập cho học sinh miền núi"

Ô cửa học tập thông minh cho học sinh mầm non miền núi Giới thiệu dự án Ô cửa thông minh cho học sinh miền núi. Video: BTC

Dự án của các thầy cô Trường Mầm non Hoa Sen (TP Tuyên Quang) nhận giải khuyến khích 20 triệu đồng. Sản phẩm hỗ trợ các thầy cô giáo trong các bài học chương trình giáo dục mầm non như trò chơi toán học, kể chuyện, phát triển ngôn ngữ và khám phá môi trường, giúp các bé mầm non phát triển tư duy thông qua bài học tập sáng tạo. Mặc dù có hạn chế kích thước nhỏ, mô hình còn thô sơ, ý tưởng được đánh giá sáng tạo trong xây dựng mô hình STEM, đồ chơi thân thiện, tính khả thi và dễ dàng tự lắp đặt.

2/ Sản phẩm "Chẩn đoán sớm, tiên lượng và phát triển chiến lược điều trị ung thư gan nguyên phát dựa vào biểu hiện của F12".

Chẩn đoán tiên lượng và dự đoán điều trị ung thư gan Giới thiệu thông tin sản phẩm. Video: BTC

ThS. Bùi Thị Phường cùng cộng sự tại Đại học Quốc gia TP HCM nhận giải Khuyến khích trị giá 20 triệu đồng. Nghiên cứu đã tìm và chứng minh được F12 là một chỉ thị có thể giúp chẩn đoán ung thư gan. Dự án sử dụng phương pháp Kaplan-Meier và kiểm nghiệm log-rank, nhằm dựa vào biểu hiện của F12 có thể cho biết một người có nguy cơ bị ung thư gan hay không, nếu có thì tiên lượng của người đó ra sao. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng và thực hành lâm sàng trong chẩn đoán sớm, tiên lượng và điều trị bệnh nhân ung thư gan.

3/ 'Bảng viết theo độ tuổi cho học sinh vùng khó khăn'

Bảng viết theo độ tuổi cho học sinh vùng khó khăn Video: BTC

Thiết bị hỗ trợ giảng dạy dành cho học sinh vùng khó khăn theo chương trình phổ thông 2018 của tác giả Phạm Thu Trang, nhận giải Khuyến khích, trị giá 20 triệu đồng. Bảng viết ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập tương tác hai chiều giữa người dạy và người học. Sản phẩm có chức năng thu phát âm thanh không dây truyền tải qua bluetooth, chỉ cần bật bluetooth ở bảng viết lên và kết nối với thiết bị phát âm thanh là sử dụng được. Tác giả mong muốn sản phẩm tạo hứng thú học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy cô giáo.