Công nghiệp chế biến chế tạo TP HCM tăng cao nhất 4 năm

Chỉ số công nghiệp chế biến, chế tạo TP HCM tăng trưởng 10% trong 7 tháng đầu năm, mức cao nhất từ sau dịch Covid-19.

Theo số liệu của Chi cục Thống kê TP HCM, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng đầu năm tăng 10%, mức cao nhất kể từ 2021 - thời điểm dịch Covid-19 diễn ra.

Theo Chi cục Thống kê, công nghiệp chế biến, chế tạo đang "là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp" của đầu tàu kinh tế.

Cùng giai đoạn, ngành cung cấp nước - xử lý rác thải duy trì ổn định và hỗ trợ công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng, tăng 3,8%. Trong khi đó, lĩnh vực khai khoáng và sản xuất - phân phối điện chỉ bằng 92,5% và 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong chế biến chế tạo, một số ngành tăng trưởng hai chữ số như in ấn, chế biến và sản xuất gỗ, thiết bị điện, trang phục... Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của thành phố tăng 5,6% trong 7 tháng qua.

Từ 1/7, TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trung tâm công nghiệp với 3 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và năng lượng. Theo Chi cục Thống kê, cấu trúc ngành công nghiệp của thành phố đa dạng hơn, các cực sản xuất được phân bố rộng và năng lực sản xuất gia tăng.

Tính chung 7 tháng, IIP của TP HCM tăng 5,4% so với cùng kỳ, cao nhất 3 năm qua. Chỉ số lao động tăng 3,9%, với một số ngành mở rộng nhân sự như sản xuất xe, điện tử, chế biến gỗ, thực phẩm. Tuyển dụng có xu hướng chuyển từ giản đơn sang có kỹ năng, đặc biệt tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc áp dụng công nghệ, tự động hóa trong sản xuất góp phần giảm thâm hụt lao động.

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 15,5% so với cùng kỳ 2024. Thu hút FDI cũng tăng 32,2%, đạt hơn 4,7 tỷ USD. Ngoài ra, tính đến ngày 9/7, địa phương giải ngân đầu tư công được 31% kế hoạch năm, trên 47.300 tỷ đồng.

Dù vậy, môi trường kinh doanh vẫn chưa hoàn toàn tích cực, với số lượng và vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm lần lượt 21,4% và 43,3%.

Viễn Thông