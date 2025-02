Công dụng đối với sức khỏe của axit sialic trong tổ yến

Axit sialic trong tổ yến có tên gọi axit N-acetylneuraminic (viết tắt Nana) mang nhiều lợi ích đối với hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể của con người.

Theo nghiên cứu "Đánh giá về hóa sinh, nguồn gốc, chiết xuất và chức năng của axit sialic với sự tham chiếu đặc biệt đến tổ yến ăn được" (Review of sialic acid’s biochemistry, sources, extraction and functions with special reference to edible bird’s nest) của nhóm các nhà khoa học Malaysia và Nhật Bản được công bố trên tạp chí Food Chemistry (số ra ngày 15/1/2022), axit sialic là một nhóm dẫn xuất của axit neuraminic có trong mô và dịch động vật dưới dạng các thành phần của glycoprotein, oligosaccharide tự do và glycolipid.

Bài báo cho biết, trong tự nhiên tồn tại hơn 50 loại axit sialic, dưỡng chất này có nhiều trong sữa, lòng đỏ trứng gà, thịt bò, hải sản, và nhất là tổ yến (yến sào). Trong đó, axit N-acetylneuraminic (Nana) là một trong những loại axit sialic chính và đặc biệt có nhiều trong tổ yến, chiếm từ khoảng 9% đến 15% tổng trọng lượng yến sào.

Những nghiên cứu gần đây về axit sialic đã chứng minh tầm quan trọng và lợi ích của hợp chất này đối với sức khỏe con người.

Một trong những đóng góp chính của axit sialic trong dinh dưỡng và sức khỏe con người là hỗ trợ phát triển não bộ và nhận thức. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong suốt các giai đoạn phát triển não bộ của trẻ vị thành niên. Là thành phần cấu tạo nên ganglioside - phân tử tập trung nhiều ở đầu dây thần kinh và có chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh - axit sialic giúp cải thiện yếu tố dinh dưỡng của não, sửa kết dính tế bào thần kinh, cải thiện chức năng não, bảo vệ thần kinh, chống lại các quá trình viêm thần kinh và stress oxy hóa. Việc bổ sung dưỡng chất này từ nhỏ giúp tăng khả năng học tập, ghi nhớ, cải thiện chức năng nhận thức khi trưởng thành.

Lợi ích thứ hai của axit sialic là góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Theo tài liệu tại National Library of Medicine (Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ), axit sialic tồn tại trên tất cả các bề mặt của tế bào, góp phần điều chế quá trình vận chuyển tế bào bạch cầu, hoạt hóa tế bào miễn dịch, kháng khuẩn giải độc, ngăn ngừa sự phát triển của mầm bệnh (virus, vi khuẩn) và thực hiện nhiều chức năng khác.

Nhiều nghiên cứu đã tiết lộ tiềm năng của axit sialic trong sự phát triển của tế bào thần kinh (nghiên cứu của Abdul Khalid và cộng sự, 2019), khả năng kháng virus đối với virus cúm (Guo và cộng sự, 2006), phòng ngừa tăng huyết áp (Wang và cộng sự, 2019), chất điều hòa miễn dịch mạnh của tế bào ung thư (Zhou, Yang, Yang, Tan, & Guan, 2019) và làm trắng da (Wong và cộng sự, 2018).

Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn hỗ trợ trao đổi chất, duy trì chuyển hóa bình thường trong cơ thể, trì hoãn quá trình lão hóa, phòng ngừa xơ vữa động mạch. "Bằng chứng hiện tại cho thấy con người cần chế độ ăn giàu axit sialic như một vi chất dinh dưỡng quan trọng', các nghiên cứu khoa học cho biết.

Theo Chemistry Food, một số nghiên cứu liên quan đến axit sialic đã tập trung vào tổ yến trong 5 năm qua. Tổ yến được tạo từ dịch tiết nước bọt dạng keo của chim yến, có nồng độ axit sialic cao. Theo nhiều tài liệu, tổ yến là một trong những thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới, được mệnh danh "trứng cá muối của phương Đông".

Nhằm mang đến cho người dùng những thực phẩm làm từ tổ yến có thể sử dụng một cách tiện lợi, tập đoàn Suntory Nhật Bản đưa ra thị trường dòng nước yến thật Brand's, với các mẫu mã có đường phèn, không đường và hộp quà tặng. Tất cả sản phẩm đều sản xuất 100% từ tổ yến, chứa axit sialic (Nana) hàm lượng cao 38 mg/100 ml, tốt cho sức khỏe, hệ miễn dịch và cải thiện trí nhớ. Sản phẩm trải qua quy trình kiểm tra 150 bước, không có chất bảo quản hay hương liệu. Công nghệ ba lớp nắp giúp giữ vị thơm ngon nguyên chất của tổ yến.

Sản phẩm nước yến thật Brand’s đường phèn. Ảnh: Brand’s

Đại diện nhà sản xuất cho biết yến thật 100% được kiểm định bởi công nghệ quang phổ (FingerPrint Technology Radiation - chuyên kiểm tra kim cương). Sản phẩm được nhiều gia đình nhận xét có hương vị thơm ngon, phù hợp với mọi thành viên.

Thương hiệu Brand's trực thuộc tập đoàn Suntory Nhật Bản, theo đuổi triết lý tất cả sản phẩm phát triển dựa trên bằng chứng khoa học, công thức chế tạo an toàn, có lợi cho sức khỏe người dùng. Hơn 180 năm qua, thương hiệu liên tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi, hỗ trợ sức khỏe, kết hợp tinh chất quý giá từ thiên nhiên, trong đó có nước cốt gà, nước yến, nước cốt cô đặc...

Kim Anh