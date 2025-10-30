Công dụng của hai mặt giấy nhôm thực phẩm có thể bạn không biết

Giấy nhôm (giấy bạc) dùng lót khay, chống dính, bọc thực phẩm có hai mặt khác nhau mang lại khả năng sử dụng linh hoạt trong nấu nướng.

Thông thường, giấy nhôm có một mặt bóng và một mặt mờ, được tạo từ hợp kim gồm 98,5% nhôm, sắt và silic.

Hợp kim này được cán mỏng và làm cứng khi đi qua các con lăn được làm lạnh bằng nước. Ở lần cán cuối, hai tờ giấy được ép cùng lúc, chỉ mặt ngoài tiếp xúc với con lăn nên bóng hơn, mặt còn lại ở bên trong nên mờ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), hai mặt của giấy nhôm được làm từ cùng một loại vật liệu nhưng mỗi mặt vẫn có đặc tính vật lý riêng. Mặt bóng phản xạ nhiệt tốt, thích hợp để giữ ấm hoặc bảo quản lạnh. Khi bọc thức ăn đã nấu chín, bạn nên đặt mặt bóng vào trong để phản xạ nhiệt trở lại, còn khi trữ lạnh, mặt bóng hướng ra ngoài giúp hạn chế hấp thụ nhiệt từ môi trường. Ngược lại, mặt mờ hấp thụ nhiệt tốt hơn, phù hợp khi nướng hoặc nấu trong lò để thực phẩm chín đều.

USDA cũng khuyến cáo giấy nhôm an toàn khi dùng trong lò nướng, vỉ nướng và nồi chiên không dầu, nhưng không nên dùng trong lò vi sóng. Bạn cũng cần tránh để giấy rơi xuống đáy lò đối lưu để không làm hỏng thiết bị.

Giáo sư Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard, cho biết không nên nướng thịt đỏ hoặc cá hồi ở nhiệt độ trên 220 độ C khi giấy nhôm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Trong điều kiện này, nhôm có thể nhiễm vào thức ăn ở mức 0,1–0,4 mg/kg, vẫn dưới ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 2 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi tuần. Tuy nhiên, người có chức năng thận yếu và trẻ em nên hạn chế sử dụng để tránh tích tụ lâu dài. Ông khuyến nghị dùng giấy nướng silicone hoặc lá chuối khi chế biến ở nhiệt độ cao.

Giấy nhôm cũng có thể được tận dụng trong sinh hoạt, như dán phía sau bộ tản nhiệt để phản xạ nhiệt, giúp tiết kiệm 5-10% chi phí sưởi ấm, hoặc bọc đầu củ cải đường và khoai tây khi nướng để giữ màu tự nhiên.

Dan Souza, biên tập viên khoa học ẩm thực của tạp chí America’s Test Kitchen, khuyến cáo không dùng giấy nhôm để gói thực phẩm có tính axit hoặc chứa muối rồi bảo quản trong tủ lạnh quá 24 giờ.

Nhôm có thể phản ứng với axit và muối, tạo hợp chất nhôm oxit và nhôm clorua, khiến thức ăn có vị kim loại và làm giấy bị thủng. Thực phẩm loại này nên được chuyển sang hộp thủy tinh hoặc túi zip có khóa kéo để bảo quản an toàn và giữ nguyên hương vị.

