Cộng đồng người Việt tại các nước Vùng Vịnh an toàn

Cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước Vùng Vịnh cho biết chưa ghi nhận các trường hợp công dân bị thương vong hay thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của xung đột khu vực.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, cộng đồng người Việt ở đây hiện có khoảng 500 người. Tính đến 16h ngày 2/3, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Đại sứ quán đã và đang chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm công tác bảo hộ công dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đại sứ quán thường xuyên theo dõi sát tình hình thực tế, duy trì trao đổi, phối hợp với Bộ Ngoại giao Qatar và các cơ quan chức năng sở tại, cập nhật thông tin chính thức để kịp thời gửi các khuyến cáo an ninh đến cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.

Sứ quán cũng duy trì liên lạc, gửi thông báo tới cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, đề nghị công dân chủ động đăng ký, cập nhật thông tin cá nhân nhằm phục vụ công tác bảo hộ công dân, di tản trong trường hợp xảy ra tình huống khủng hoảng. Các kế hoạch, phương án bảo hộ và sơ tán công dân Việt Nam khỏi Qatar trong trường hợp khẩn cấp cũng được xây dựng.

Khói đen do cuộc không kích của Iran bốc lên ở Doha, Qatar, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết cộng đồng người Việt tại UAE có hơn 4.000 người, tất cả đều an toàn. Hiện có 84 hành khách và 6 thuyền viên là công dân Việt Nam đang mắc kẹt UAE. Những người này đã liên lạc với Đại sứ quán để nhờ hỗ trợ.

Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên duy trì các kênh liên lạc và chủ động thông tin đến cộng đồng về tình hình khu vực và đưa ra các cảnh báo sớm.

Đại sứ quán tại UAE cũng đề nghị công dân chuẩn bị sẵn sàng với các tình huống xấu xảy ra, đồng thời động viên, trấn an tinh thần, tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn trụ sở và cán bộ Đại sứ quán. Kế hoạch bảo hộ công dân và sơ tán công dân Việt Nam khỏi UAE trong trường hợp khẩn cấp cũng được cập nhật.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, hiện có gần 200 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây.

Tại Arab Saudi, Bahrain và Oman, hiện có khoảng 6.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi kiêm nhiệm Bahrain và Oman tiếp tục bám sát tình hình và triển khai công tác bảo hộ công dân trong mọi tình huống.

Cùng ngày, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết ngay từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, Israel đã kích hoạt toàn bộ cơ chế phòng thủ và quản trị mặt trận nội địa ở cấp cao nhất.

Đại biện nói rằng dù đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt do các đợt báo động và hạn chế đi lại, song không xảy ra tình trạng mất điện, nước, mạng Internet cũng như không có hiện tượng khan hiếm lương thực, thực phẩm.

Đường dây nóng bảo hộ công dân:



Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98 933965 8252 (gọi trực tiếp) hoặc +98 933 460 9074 (Whatsapp, Viber) Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 555 025 616 hoặc +972 508 783 373 Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi: +966 114 547 887 hoặc +966 595 791 500 Đại sứ quán Việt Nam tại UAE: +971 50 129 9789 Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920 Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155

Kể từ khi nổ ra xung đột, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã kích hoạt cơ chế bảo hộ công dân 24/7. Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công tên lửa gần đây.

Mỹ và Israel từ ngày 28/2 liên tiếp không kích các mục tiêu ở Iran, phá hủy nhiều khu vực và hạ sát các quan chức cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Iran đáp trả lại bằng các đợt phóng tên lửa, máy bay không người lái về phía Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại khắp các nước Vùng Vịnh.

