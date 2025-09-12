Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở bờ biển Hải Tiến

Thanh HóaHơn 300 m bờ kè khu du lịch Hải Tiến bị sạt lở, buộc chính quyền công bố tình huống khẩn cấp để đưa ra các giải pháp ứng phó, ngày 12/9.

Theo chính quyền địa phương, do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, kè bờ biển xã Hoằng Tiến đoạn từ điểm giáp ranh resort Hải Tiến đến khách sạn Queen bị sụt lún, xô nghiêng phần chân, mái kè, đường giao thông...

Con đường phía sau bờ kè khu du lịch Hải Tiến sạt lở nặng sau bão Kajiki. Ảnh: Lê Hoàng

Sạt lở đang tiếp tục mở rộng gây mất an toàn, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch và nguy cơ tác động đến nhiều tài sản của người dân, cơ sở hạ tầng công cộng. Vì thế Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phải công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở bờ biển Hải Tiến để nhanh chóng huy động nguồn lực, có giải pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao lãnh đạo xã Hải Tiến và các sở ngành liên quan khẩn cấp đánh giá thực trạng, lên phương án đảm bảo an toàn và đề xuất giải pháp, kinh phí xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất.

Hải Tiến có đường bờ biển dài hơn 12 km, là một trong những khu du lịch lớn ở Thanh Hóa, thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp hè. Theo chính quyền địa phương, tuyến kè biển Hải Tiến hư hại là đoạn 3 km mới được xây dựng năm 2017, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Bờ kè Hải Tiến nứt toác sau bão Kajiki. Ảnh: Lê Hoàng

Bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10 -11, giật cấp 13, gây mưa lớn hơn 10 giờ từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Trong ba địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Thanh Hóa ghi nhận ngập lụt nghiêm trọng nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ; nhiều tuyến quốc lộ tê liệt hàng giờ.

Bờ kè khu du lịch Hải Tiến nứt toác sau bão Kajiki Bờ kè Hải Tiến tan hoang sau bão. Video: Lê Hoàng

Lê Hoàng