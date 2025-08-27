Công binh dò bom mìn trước lễ sơ duyệt

Nhiệm vụ dò bom mìn, vật liệu nổ được Tiểu đoàn Công binh 544 triển khai trước khi lễ sơ duyệt diễn ra khoảng 12 tiếng. Đại úy Phạm Văn Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội 2, giao nhiệm vụ, nhắc chiến sĩ tuân theo mệnh lệnh chỉ huy và không tự ý thực hiện nội dung ngoài phạm vi, chấp hành nghiêm quy định an toàn khi rà soát bom mìn; khi gặp tín hiệu, vật thể nghi ngờ báo cáo chỉ huy để có phương pháp xử lý phù hợp.

Tiểu đoàn 544 đảm nhận dò tìm, đảm bảo an toàn trên toàn bộ tuyến đường các khối diễu binh diễu hành di chuyển, vị trí tập kết lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khách sạn ngoài quân đội. Tổng quãng đường 14 tổ công binh phụ trách khoảng 400 km.

Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, cho biết trước các sự kiện như tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ, 14 tổ công binh sẽ rà soát bom mìn, vật liệu nổ cùng thời điểm song mỗi tổ đảm nhận một cung đường, vị trí khác nhau.