Quân nhân Nga luyện tập trước diễu binh

Khối 33 tiêu binh được chia thành các tổ đại diện nhiều lực lượng thuộc Quân đội Nga. Các chiến sĩ đi đầu mang quốc kỳ Liên bang Nga, kế tiếp mang quân kỳ Lục quân, tới quân kỳ Không quân và Hàng không vũ trụ, cuối cùng là quân kỳ lực lượng Hải quân.
Khối 33 tiêu binh được chia thành các tổ đại diện nhiều lực lượng thuộc Quân đội Nga. Các chiến sĩ đi đầu mang quốc kỳ Liên bang Nga, kế tiếp mang quân kỳ Lục quân, tới quân kỳ Không quân và Hàng không vũ trụ, cuối cùng là quân kỳ lực lượng Hải quân.
Quân nhân Nga luyện tập chuẩn bị cho diễu binh Việt Nam. Video: Hoàng Phương - Nguyễn Tiến
Đoàn luyện tập với tần suất hai buổi mỗi ngày, mỗi buổi dao động 2-3 tiếng tùy điều kiện thời tiết. Tiêu binh đều cao trên 1,8 m, riêng tổ Quân kỳ đi đầu, mang cờ Liên bang Nga cao 1,9 m.
Đoàn luyện tập với tần suất hai buổi mỗi ngày, mỗi buổi dao động 2-3 tiếng tùy điều kiện thời tiết. Tiêu binh đều cao trên 1,8 m, riêng tổ Quân kỳ đi đầu, mang cờ Liên bang Nga cao 1,9 m.
Tổ quân kỳ ngoài chiến sĩ giữ lá cờ còn có hai tiêu binh bảo vệ. Người bảo vệ quân kỳ sẽ mang kiếm, song trong quá trình luyện tập các tiêu binh thực hiện động tác tay mô phỏng và cầm kiếm thật trong ngày chính lễ.
Toàn khối mặc quân phục thường ngày khi luyện tập, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ mang lễ phục quy định riêng cho lực lượng khi tham gia diễu binh Việt Nam.
Tổ quân kỳ ngoài chiến sĩ giữ lá cờ còn có hai tiêu binh bảo vệ. Người bảo vệ quân kỳ sẽ mang kiếm, song trong quá trình luyện tập các tiêu binh thực hiện động tác tay mô phỏng và cầm kiếm thật trong ngày chính lễ.
Toàn khối mặc quân phục thường ngày khi luyện tập, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ mang lễ phục quy định riêng cho lực lượng khi tham gia diễu binh Việt Nam.
Chiến sĩ ke chân trong khi tay vẫn thực hiện động tác điều lệnh.
Trung đoàn 154 Preobrazhensky của Nga bao gồm hai tiểu đoàn chỉ huy, một tiểu đoàn danh dự, hai đơn vị quân nhạc, một đại đội đặc nhiệm, một đại đội cơ giới và một đại đội quân cảnh. Họ là đại diện cho quân đội Nga trong các sự kiện và nghi lễ ở nước ngoài.
Chiến sĩ ke chân trong khi tay vẫn thực hiện động tác điều lệnh.
Trung đoàn 154 Preobrazhensky của Nga bao gồm hai tiểu đoàn chỉ huy, một tiểu đoàn danh dự, hai đơn vị quân nhạc, một đại đội đặc nhiệm, một đại đội cơ giới và một đại đội quân cảnh. Họ là đại diện cho quân đội Nga trong các sự kiện và nghi lễ ở nước ngoài.
Chiến sĩ cầm súng, đánh mặt đảm bảo thống nhất đội hình. Súng trường CKC do Cục Quân khí Bộ Quốc phòng Việt Nam đáp ứng, có một số điều chỉnh phù hợp với động tác điều lệnh, yêu cầu từ phía đoàn Nga.
Chiến sĩ cầm súng, đánh mặt đảm bảo thống nhất đội hình. Súng trường CKC do Cục Quân khí Bộ Quốc phòng Việt Nam đáp ứng, có một số điều chỉnh phù hợp với động tác điều lệnh, yêu cầu từ phía đoàn Nga.
Trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich, Khối trưởng điều chỉnh từng động tác cho các quân nhân trong khối.
Trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich, Khối trưởng điều chỉnh từng động tác cho các quân nhân trong khối.
Các chiến sĩ đại diện khối Lục quân Nga. Khí hậu Việt Nam mùa này nóng ẩm, mưa nhiều song không gây trở ngại lớn với các quân nhân đến từ xứ lạnh. Họ nhanh chóng thích nghi, có tính kỷ luật cao từ luyện tập tới tham gia các hoạt động ngoài lề. Sau mỗi buổi tập, đoàn có thể sử dụng thoải mái bể bơi, phòng gym, sân thể thao trong khuôn viên Học viện Viettel.
Các chiến sĩ đại diện khối Lục quân Nga. Khí hậu Việt Nam mùa này nóng ẩm, mưa nhiều song không gây trở ngại lớn với các quân nhân đến từ xứ lạnh. Họ nhanh chóng thích nghi, có tính kỷ luật cao từ luyện tập tới tham gia các hoạt động ngoài lề. Sau mỗi buổi tập, đoàn có thể sử dụng thoải mái bể bơi, phòng gym, sân thể thao trong khuôn viên Học viện Viettel.
Trên nền nhạc diễu binh của Việt Nam, 33 quân nhân luyện tập điều lệnh giảm tốc độ từ 120 bước mỗi phút theo quy định của Nga xuống còn khoảng 102 bước.
Trên nền nhạc diễu binh của Việt Nam, 33 quân nhân luyện tập điều lệnh giảm tốc độ từ 120 bước mỗi phút theo quy định của Nga xuống còn khoảng 102 bước.
Động tác khi diễu binh được giữ nguyên như điều lệnh của Quân đội Nga.
Động tác khi diễu binh được giữ nguyên như điều lệnh của Quân đội Nga.
Kết thúc giờ luyện tập, toàn khối có bữa ăn nhẹ trước bữa chính. Thực đơn mỗi ngày của các quân nhân quốc tế do Cục Đối ngoại và Cục Quân nhu lựa chọn, đầy đủ các món Á- Âu. Món ăn không cố định mà được điều chỉnh theo sở thích khách mời. Không riêng đoàn Nga, tiêu chuẩn, định lượng món ăn của đoàn Lào, Campuchia, Trung Quốc đều được phía Việt Nam đảm bảo như nhau, song có điều chỉnh phù hợp với ẩm thực, văn hóa mỗi nước. Viện Y học dự phòng Quân đội đảm nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, từ kiểm tra đầu vào, test nhanh, giám sát quy trình chế biến và lưu mẫu. Các đoàn dự tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến đại lễ chính thức đều có cán bộ Quân y Việt Nam theo sát chăm sóc sức khỏe.
Trong lúc đồng đội nghỉ ngơi, một nhóm tiêu binh có nhiệm vụ giữ quân kỳ luôn thẳng đứng, không để nghiêng, đổ. Các chiến sĩ sẽ luân phiên nhau giữ cờ.
Kết thúc giờ luyện tập, toàn khối có bữa ăn nhẹ trước bữa chính. Thực đơn mỗi ngày của các quân nhân quốc tế do Cục Đối ngoại và Cục Quân nhu lựa chọn, đầy đủ các món Á- Âu. Món ăn không cố định mà được điều chỉnh theo sở thích khách mời. Không riêng đoàn Nga, tiêu chuẩn, định lượng món ăn của đoàn Lào, Campuchia, Trung Quốc đều được phía Việt Nam đảm bảo như nhau, song có điều chỉnh phù hợp với ẩm thực, văn hóa mỗi nước. Viện Y học dự phòng Quân đội đảm nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, từ kiểm tra đầu vào, test nhanh, giám sát quy trình chế biến và lưu mẫu. Các đoàn dự tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến đại lễ chính thức đều có cán bộ Quân y Việt Nam theo sát chăm sóc sức khỏe.
Trong lúc đồng đội nghỉ ngơi, một nhóm tiêu binh có nhiệm vụ giữ quân kỳ luôn thẳng đứng, không để nghiêng, đổ. Các chiến sĩ sẽ luân phiên nhau giữ cờ.
Trung sĩ Galkin Maksim Andreevich- tiêu binh giữ quân kỳ đại diện lực lượng Không quân và Hàng không vũ trụ. Trong buổi tổng hợp luyện lần đầu tối 21/8, chiến sĩ này với nụ cười thân thiện cùng cái nháy mắt đã "gây bão" mạng xã hội, nhận được nhiều cảm tình của người dân Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Việt Nam mời bốn đoàn quân đội nước ngoài tham dự diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đoàn Trung Quốc sẽ sang trong vài ngày tới, ba đoàn còn lại đã tới Việt Nam ngày 15- 20/8, luyện tập và tham gia hai buổi tổng hợp luyện đêm tại Ba Đình. Theo kế hoạch, lễ sơ duyệt vào 20h ngày 27/8 và lễ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Trung sĩ Galkin Maksim Andreevich- tiêu binh giữ quân kỳ đại diện lực lượng Không quân và Hàng không vũ trụ. Trong buổi tổng hợp luyện lần đầu tối 21/8, chiến sĩ này với nụ cười thân thiện cùng cái nháy mắt đã "gây bão" mạng xã hội, nhận được nhiều cảm tình của người dân Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Việt Nam mời bốn đoàn quân đội nước ngoài tham dự diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh, gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đoàn Trung Quốc sẽ sang trong vài ngày tới, ba đoàn còn lại đã tới Việt Nam ngày 15- 20/8, luyện tập và tham gia hai buổi tổng hợp luyện đêm tại Ba Đình. Theo kế hoạch, lễ sơ duyệt vào 20h ngày 27/8 và lễ tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Giang Huy - Hoàng Phương