Quân nhân Nga luyện tập trước diễu binh

Tổ quân kỳ ngoài chiến sĩ giữ lá cờ còn có hai tiêu binh bảo vệ. Người bảo vệ quân kỳ sẽ mang kiếm, song trong quá trình luyện tập các tiêu binh thực hiện động tác tay mô phỏng và cầm kiếm thật trong ngày chính lễ.

Toàn khối mặc quân phục thường ngày khi luyện tập, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ mang lễ phục quy định riêng cho lực lượng khi tham gia diễu binh Việt Nam.