Concert 'Việt Nam trong tôi' diễn ra dưới cơn mưa

Hà NộiHàng nghìn khán giả đội cơn mưa lớn trong hơn hai tiếng, cổ vũ Hòa Minzy, Soobin cùng nhiều ca sĩ ở đêm nhạc ''Việt Nam trong tôi'.

20h10 tối 26/8, chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh trong cơn mưa nặng hạt, kèm sấm chớp. Dù vậy, khán đài vỡ òa khi âm nhạc vang lên cùng tiết mục mở màn Tôi người Việt Nam của ca sĩ Dương Hoàng Yến, Anh Tú. Ca sĩ Dương Hoàng Yến liên tục khuấy động sân khấu: ''Mưa cho có kỷ niệm đúng không mọi người? Mưa to đến mấy cũng không át được năng lượng của mọi người phải không?''.

Nhiều khán giả mặc áo mưa xem đêm nhạc ''Việt Nam trong tôi''. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình gợi kỷ niệm của mỗi người với quê hương, đất nước, từ khi còn tấm bé đến lúc trưởng thành. Hướng đến đối tượng khán giả trẻ, ban tổ chức chủ yếu chọn các ca khúc đương đại về tình yêu nước, do các tác giả trẻ sáng tác. Nhiều nhạc phẩm như Người ơi người ở đừng về, Anh trai nước Việt, được remix, phù hợp các fan gen Z.

Cầu vồng lấp lánh Dương Hoàng Yến Dương Hoàng Yến hát ca khúc "Cầu vồng lấp lánh".

Đan xen những bài hát về tình yêu quê hương, dàn nghệ sĩ thể hiện nhiều bài nhạc trẻ, có năng lượng tích cực, nhận sự hưởng ứng lớn từ khán giả như Nhớ mãi chuyến đi này (Dương Hoàng Yến, Anh Tú), Đi giữa trời rực rỡ (Erik), Cầu vồng lấp lánh (Dương Hoàng Yến).

Do mưa lớn kéo dài, không khí phía khán giả không quá sôi động. Chỉ một số người ở khu vực đứng reo hò theo ca sĩ. Khoảng 21h15, mưa ngớt dần, lúc này, chương trình dần "nóng" lên khi các ''anh trai'' Erik, Quân AP biểu diễn. Quân AP được khán giả cổ vũ với ca khúc mới - Nguyện kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Hoà Minzy hát Bắc Bling Ca sĩ Hòa Minzy trình diễn bản hit "Bắc Bling".

21h53, nhiều khán giả đồng loạt reo hò khi giai điệu Bắc Bling vang lên. Hòa Minzy xuất hiện cùng đoàn múa rồng, các vũ công mặc trang phục liền anh liền chị, khuấy động sân khấu. Kết thúc tiết mục, khán giả liên tục hô tên ca sĩ.

Khi hát bài Sẽ chiến thắng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Hòa Minzy mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng dàn vũ công. Cô thể hiện khả năng làm nóng sân khấu khi bắt nhịp cho khán giả cùng hô ''Việt Nam'', ''Tôi yêu Việt Nam''.

Hòa Minzy mặc áo cờ đỏ sao vàng khi biểu diễn bài ''Sẽ chiến thắng'' của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Cô thể hiện khả năng làm nóng sân khấu khi bắt nhịp cho khán giả cùng hô ''Việt Nam'', ''Tôi yêu Việt Nam''. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hơn 22h, khán giả bùng nổ khi nghệ sĩ cuối cùng - Soobin - xuất hiện. Anh gửi lời cảm ơn người nghe đã ở lại đến cuối chương trình. Trước khi hát bài Trở về (nhạc sĩ Dương Thụ), ca sĩ giới thiệu đây là tiết mục đặc biệt, phù hợp tâm trạng anh khi trở về quê hương Hà Nội biểu diễn. Theo kịch bản, Soobin sẽ trình diễn thêm một ca khúc. Tuy nhiên, anh cho biết sức khỏe không đảm bảo, hẹn hát tặng dịp khác.

Soobin tiến tới ước mơ Soobin hát nhạc phẩm "Tiến tới ước mơ".

Chương trình ghi điểm ở phần âm thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại, nhiều màn LED lớn với đồ họa đẹp. Với ca khúc Dân ta hát dân ca của Anh Tú, ban tổ chức chiếu màn hình LED là các bức tranh Đông Hồ, tranh tố nữ. Khi Hòa Minzy biểu diễn Bắc Bling, các hình ảnh như cô gái làng quan họ, chùa Tháp Bút, được trình chiếu tạo hiệu ứng cảm xúc.

Đồ họa sống động của màn LED trong tiết mục ''Đi giữa trời rực rỡ''. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại chương trình, mã QR được hiện trên màn LED để khán giả ủng hộ người miền Trung chịu ảnh hưởng vì bão lụt. Cuối đêm nhạc, ban tổ chức công bố trao tặng 600 triệu đồng, trong đó ca sĩ Đức Phúc đóng góp 150 triệu đồng.

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện, tái hiện chặng đường 80 năm, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 20 và 21/8, hàng chục nghìn khán giả bất chấp thời tiết mưa nắng, xếp hàng chục giờ đồng hồ để nhận vé xem chương trình. Ban tổ chức cho biết phát tặng 9.000, ngoài ra, hàng nghìn vé được gửi đến một số đơn vị bộ đội, cựu chiến binh, công an, trường học.

Trên mạng xã hội, nhiều người có những tấm vé đầu tiên đăng bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiếc. Một số khán giả từng xếp hàng nhưng không thành công, quyết định chi tiền triệu để có suất xem ''concert quốc gia''.

Hà Thu - Văn Lộc