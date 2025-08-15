Đêm nghệ thuật tái hiện Hà Nội qua những thời khắc lịch sử

Đêm nhạc diễn ra lúc 20h tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Xuân Hinh, Tấn Minh, Đăng Dương, Hoàng Hải, Lâm Bảo Ngọc.
Từ 18h, người xem mang theo cờ Tổ quốc, xếp hàng quanh khu vực sân khấu. Ban tổ chức phát khoảng 4.000 vé, số khán giả còn lại đứng ngoài hàng rào, lấp kín khu Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phố đi bộ Bờ Hồ.
Mở đầu, ban tổ chức chiếu mapping các hình ảnh lịch sử như Bến cảng Nhà Rồng, cây đa Tân Trào, rừng Pắc Bó.
Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, ban tổ chức bắn pháo hoa khoảng ba phút, khiến khán giả reo hò phấn khích.
Trên sân khấu được dựng trước Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng trăm nghệ sĩ múa xuất hiện, múa minh họa Bài ca Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân, được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng, toát lên âm hưởng hào hùng.
Dàn hợp xướng, các nghệ sĩ cùng dựng lại không khí sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám qua các ca khúc Diệt phát xít (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), Du kích ca (nhạc sĩ Đỗ Nhuận), Tiếng gọi thanh niên (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước), Cùng nhau đi hồng binh (nhạc sĩ Đinh Nhu).
Với bài Mười chín tháng Tám (nhạc sĩ Xuân Oanh), dàn nghệ sĩ mang hàng trăm lá cờ lên sân khấu, tái hiện cảnh ''cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng'' khi cách mạng thành công.
Kết thúc tiết mục, ban tổ chức phát lại bản ghi âm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập: ''Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy''. Cùng lúc ấy, nhạc Quốc ca vang lên. Dù không có hiệu lệnh, hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng lên, hát theo.
Trong phần hai mang tên Nắng Ba Đình - Lời người vang mãi, ca sĩ Đông Hùng và Khánh Linh hát ca ngợi vẻ đẹp, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của người dân thủ đô, qua bài Người Hà Nội (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi).
Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" được gợi nhớ qua các ca khúc Hành quân xa và Trên đồi Him Lam (nhạc sĩ Đỗ Nhuận), Hoàng Hải hát. Các nghệ sĩ múa dựng lại hình ảnh binh đoàn xe đạp thồ huyền thoại, mỗi chiếc chở hàng trăm kg quân lương, vũ khí cho chiến dịch.
Ca sĩ Đăng Dương và nhóm Oplus gợi ký ức về con đường mòn Hồ Chí Minh, khí thế của những người lính trẻ qua mash up Bác đang cùng chúng cháu hành quân (nhạc sĩ Huy Thục), Bài ca Trường Sơn (nhạc sĩ Trần Chung).
Chương trình đưa khán giả qua nhiều cung bậc, ứng với các giai đoạn của lịch sử Hà Nội, từ hào hùng, bi tráng trong thời chiến đến trẻ trung, hiện đại trong thời bình.
Mashup Tình yêu hòa bình và Hà Nội niềm tin hy vọng. Video: Lộc Chung
Nghệ sĩ Xuân Hinh được nhiều khán trẻ cổ vũ khi xuất hiện trong tiết mục Xẩm Hà Nội cùng nghệ sĩ Hoàng Anh Tú, Thái Phương. Khi ông ngâm ''Em đi khắp bốn phương trời/ Không ai lịch sự bằng người Tràng An'' và lấy đàn ra kéo, khán giả liên tục hò hét, vỗ tay.
Nghệ sĩ Xuân Hinh và các ca sĩ trẻ biểu diễn. Video: Lộc Chung
Cuối đêm nhạc, ca sĩ Văn Mai Hương hát sáng tác mới Hanoi light up the city của nhạc sĩ Dương Cầm. Kết thúc tiết mục, ban tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp.
Màn trình diễn của Văn Mai Hương. Video: Lộc Chung
Khép lại concert, ban tổ chức một lần nữa trình chiếu mapping hình ảnh Hà Nội đương đại trên nền nhạc sôi động.
Khán giả ngắm pháo hoa cuối chương trình. Video: Lộc Chung
Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Sự kiện do Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, thạc sĩ Tuyết Minh viết kịch bản kiêm tổng đạo diễn.
Hà Thu - Giang Huy