Đêm nghệ thuật tái hiện Hà Nội qua những thời khắc lịch sử

Trên sân khấu được dựng trước Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng trăm nghệ sĩ múa xuất hiện, múa minh họa Bài ca Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Ewan MacColl, lời Việt Phú Ân, được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng, toát lên âm hưởng hào hùng.

Dàn hợp xướng, các nghệ sĩ cùng dựng lại không khí sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám qua các ca khúc Diệt phát xít (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), Du kích ca (nhạc sĩ Đỗ Nhuận), Tiếng gọi thanh niên (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước), Cùng nhau đi hồng binh (nhạc sĩ Đinh Nhu).