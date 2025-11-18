Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' lan tỏa sức sống nhạc Việt

Tám concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút hơn một trăm nghìn khán giả, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa qua âm nhạc.

Chuỗi concert được xây dựng trên nền tảng của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, được đề cử ở hai hạng mục Video truyền cảm hứng, Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.

Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng hồi tháng 6/2024 và có concert đầu tiên tại TP HCM vào tháng 10 cùng năm, thu hút 20.000 người xem, sau đó lần lượt có thêm bảy đêm diễn, các show luôn "cháy vé" khi mở bán trong 90 phút. Một số khán giả cho biết sẵn sàng bỏ tiền gấp hai, gấp ba giá gốc để có tấm vé dự chương trình. Giới trẻ thức từ đêm đến sáng chờ concert, sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng săn vé, dựng không gian giao lưu, sưu tập postcard của nghệ sĩ họ mến mộ. Chương trình thúc đẩy văn hóa "đu idol nội địa" của khán giả, điều vốn thường thấy hơn ở K-pop, C-pop hay những chương trình ngôi sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục "Một vòng Việt Nam" Hàng trăm bạn trẻ mặc trang phục truyền thống lên sân khấu hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong tiết mục "Một vòng Việt Nam".

Ngoài yếu tố giải trí, chương trình hướng đến việc gìn giữ, tôn vinh nghệ thuật truyền thống trong không gian âm nhạc hiện đại. Đạo diễn chương trình Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V tận dụng nguồn ca khúc mang đậm tính dân tộc để làm mới. Chẳng hạn, trên giai điệu tuổi thơ quen thuộc, Trống cơm có bản hòa âm gây ấn tượng khi kết hợp nhạc điện tử, rap, giai điệu dân gian. Ở Mưa trên phố Huế, ban tổ chức đưa điệu múa chén cổ truyền Huế vào tiết mục. Các sao nam dẫn dắt khán giả đến bối cảnh hào hùng ở ca khúc Áo mùa đông, trong hình ảnh người chiến sĩ cách mạng chiến đấu vì hòa bình dân tộc. Ở mỗi concert, hàng nghìn khán giả trẻ hòa nhịp cùng nhau trong những khúc vọng cổ, hát chèo.

Về cảm xúc ở các đêm diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long cho biết : "Giá trị truyền thống chính là giá trị của sự kết nối". Theo nhà sản xuất Quang Chí, 38 tuổi, ở TP HCM, Anh trai vượt ngàn chông gai khéo léo kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại, tạo nên sản phẩm giải trí có chiều sâu, gần gũi, dễ tiếp cận. "Tôi nghĩ concert là cầu nối đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả trẻ trong nước và cả bạn bè quốc tế", anh nói.

Tiết mục "Đào liễu" của dàn "anh trai" cùng NSND Thu Huyền.

Sức hút của chuỗi concert còn nhờ vào dàn nghệ sĩ hùng hậu là 33 gương mặt như NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên. Họ đều là những người có tên tuổi gắn với nhiều thế hệ nghe nhạc. Mỗi người đều có phong cách âm nhạc, định hướng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả cùng bỏ qua cái riêng, hỗ trợ nhau tỏa sáng. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết điều khán giả thích và trân trọng ở các chương trình "Anh trai" hay "Chị đẹp" là liên kết được các nghệ sĩ với nhau.

Sự kiện có tính tác động xã hội tích cực khi lan tỏa những hoạt động nhân ái thông qua dự án Gai Nét - tạo nên từ 3.300 việc tử tế do cộng đồng người hâm mộ cùng thực hiện. Với bài hát Nếu một mai tôi bay lên trời, ca sĩ Jun Phạm kêu gọi gây quỹ đủ phẫu thuật tim cho 140 trẻ em. Nhiều khán giả đến concert trong trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, tạo thành hình ảnh văn hóa đẹp, hiếm thấy ở một sự kiện âm nhạc đương đại.

Trong concert, nhiều nghệ sĩ thuật lại hành trình cá nhân, sự thất bại và nỗ lực vươn lên, mang năng lượng tích cực đến fan. Phần trình diễn của Tuấn Hưng, Trọng Hiếu, Rhymastic hay Binz được dàn dựng như những câu chuyện nhỏ, tái hiện chặng đường họ vượt giới hạn, thách thức. Tinh thần của các "anh trai" và khán giả cũng thể hiện rõ nét ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, sự cố mất điện tại đêm diễn thứ sáu ở Hưng Yên. Việc các nghệ sĩ dùng loa kéo hát chay cùng khán giả tạo nên những khoảnh khắc xúc động.

Từ trái sang: Bùi Công Nam, Rhymastic, Tiến Đạt, Binz, Kiên Ứng, Duy Khánh, Quốc Thiên, Tiến Luật, Hà Lê, MC Anh Tuấn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà nói Anh trai vượt ngàn chông gai hội đủ các yếu tố: giá trị văn hóa rõ ràng, chiến lược truyền thông hiện đại, cảm xúc nghệ thuật chân thật.

"Chương trình không chỉ tạo ra những tiết mục được lan truyền rộng rãi mà còn góp phần định hình thị hiếu mới trong giới trẻ: yêu văn hóa Việt, trân trọng giá trị truyền thống và hướng tới điều tử tế", anh nhận định.

Quy mô đầu tư, cách thức sản xuất và các hoạt động đa dạng dành cho fan của concert Anh trai vượt ngàn chông gai là dấu hiệu cho thấy thị trường giải trí Việt đang ở mức chuyên nghiệp hóa hơn. Điều này giúp nhiều nghệ sĩ hoặc nhà sản xuất tự tin trong việc tổ chức các concert tiệm cận quốc tế.

"Tôi nghĩ rằng các concert của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã giúp khán giả trong nước cảm nhận được sức sống của ngành công nghiệp âm nhạc", NSND Huỳnh Tú nói.

Sân khấu concert 8 "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải. Sau vòng sơ loại, Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Độc giả có thể bình chọn cho đề cử yêu thích từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11. Kết quả dựa trên 30% điểm của độc giả và 70% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala, dự kiến diễn ra vào 29/11 ở TP HCM.

Hoàng Dung

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp