Cơm cuộn phủ vàng giá gần hai triệu đồng

Hà NộiMón cơm cuộn có giá 1,8 triệu đồng, bên trong cuộn bơ, củ cải muối, tôm hùm, trên phủ vàng lá, cá tầm, bò wagyu loại ngon nhất và gan vịt Pháp.

Món ăn là sự giao thoa của nhiều nền ẩm thực, bếp trưởng người Philippines James Paul Valdes Loreno của nhà hàng Kumihimo nằm trong JW Marriott. Nhân cuộn cơm là thịt tôm hùm Canada, đi kèm củ cải muối vàng và bơ để tạo độ cân bằng.

Phía trên cuộn cơm được phủ một lớp bò Wagyu A5 thái mỏng. Đây là loại thịt lấy từ phần thăn nội của giống bò đen Tajima trứ danh Nhật Bản, có đặc trưng là những vân mỡ tan chảy khi thưởng thức. "Điểm nhấn cuối cùng hoàn thiện món ăn là trứng cá tầm, gan vịt Pháp béo ngậy và những lá vàng mỏng trang trí", bếp trưởng James cho biết.

Hương vị của món ăn đạt độ ngon nhất khi được thưởng thức ngay lúc còn nóng, chấm kèm với sốt lươn đặc trưng. Một suất ăn được chia thành 8 miếng, đủ cho hai người dùng.

Món cơm cuộn giá gần 2 triệu đồng gồm tôm hùm Canada, trứng cá tầm, gan vịt Pháp và thịt bò wagyu A5. Ảnh: Giang Huy

Bếp trưởng James chia sẻ, mất khoảng 10 phút để hoàn thiện và phục vụ thực khách, nhưng mỗi cuộn cơm là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, tỉ mỉ.

Từng thành phần được xử lý riêng biệt để đạt đến hương vị ngon nhất. Tôm hùm được nấu chậm bằng phương pháp sous vide nhằm giữ trọn vị ngọt và độ mềm. Trong khi đó, thịt bò Wagyu được áp chảo nhanh trong 30 giây, đủ khơi dậy mùi thơm béo ngậy đặc trưng mà vẫn giữ được độ chín tái, mọng nước bên trong. Ngay cả những miếng gan vịt áp chảo cũng được người đầu bếp cẩn thận cắt vuông vức, đặt cân đối trên lớp trứng cá tầm. Món ăn là sự kết hợp ý tưởng giữa đầu bếp James và đầu bếp chuyên món sushi Takanori Tanaka.

"Đây là một trong những món bán chạy nhất tại quán. Mỗi ngày chúng tôi bán khoảng 10 phần", quản lý nhà hàng Liên Phạm cho biết.

Bếp trưởng James, người Philippines đã sống ở Việt Nam 7 năm, đang nấu ăn phục vụ thực khách. Ảnh: Giang Huy

Anh Nguyễn Hoàng, thực khách đến trải nghiệm món cơm cuộn cho biết đã thưởng thức nhiều loại cơm Nhật trước đó, nhưng đây là đĩa cơm cuộn ngon nhất anh từng ăn. "Ngậy và ngon" là nhận xét của nam thực khách về món cơm này. Tuy đắt nhưng theo anh Hoàng giá này "xứng đáng" vì đem lại trải nghiệm mới mẻ, thú vị.

Ngoài cơm cuộn tôm hùm, một số món ăn thực khách nên thưởng thức như lẩu bò wagy giá gần 4,5 triệu đồng cho 2-3 người ăn. Điểm độc đáo của món lẩu là thức ăn được nhúng nước sôi trong nồi giấy, thay vì nồi nhôm thông thường. Các món ăn khác của quán có giá từ 200.000 đồng, nhà hàng mở cửa từ 17h30 đến 21h, riêng khu vực quầy bar ngoài trời mở đến 23h.

Phương Anh