Cơ hội trúng 3 xe máy điện tại Vietnam Mobility Show 2025

Hà NộiTới tham quan Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025, khách tham quan có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một chiếc VinFast Evo Grand.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, mở cửa tự do và diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Tại không gian ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2, sự kiện quy tụ 13 hãng ôtô, hai thương hiệu xe máy với các mẫu xe mới nhất. Bên cạnh khu vực trưng bày là không gian lái thử, Motorsport, và các hoạt động cho cả gia đình.

Khách hàng đến tham dự triển lãm có cơ hội nhận rất nhiều phần quà từ các thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, đặc biệt là ba phần quà lớn từ Ban tổ chức. Mỗi ngày 26, 27, 28/12, Ban tổ chức sẽ bốc thăm may mắn vào buổi chiều, với phần quà may mắn là chiếc xe máy điện VinFast Evo Grand trị giá 21 triệu đồng.

Evo Grand là một trong số các mẫu xe máy điện của VinFast được trưng bày và lái thử tại triển lãm. Ảnh: VinFast

Các hãng xe tham gia trưng bày và lái thử gồm VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford. Trong số đó, VinFast và Honda mang đến cả ôtô và xe máy điện. Sẽ có khoảng 60 mẫu xe để người tham gia lựa chọn lái thử trên hai loại đường, sa hình tốc độ cao và đường trường.

Motorsport là một điểm nhấn của triển lãm năm nay, nơi có khoảng 200 mẫu xe thể thao, xe hiệu suất cao, xe cá nhân hóa tụ hội. Khán giả có thể ngắm xe, trải nghiệm và chia sẻ niềm đam mê bốn bánh với các chủ xe tại đây. Không những thế, khu vực này còn chinh phục khán giả qua những màn biểu diễn drift hay gymkhana.

Khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu. Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe, hay chương trình tập huấn kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trên xe dành cho trẻ em và workshop làm nước hoa ôtô.

Một hoạt động đặc biệt ở VnMS là giải chạy miễn phí Carlympic, nơi bố/mẹ sẽ cùng với con, hoặc một thành viên khác trong gia đình chạy cặp cùng nhau trên đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa). Chạy qua lốp xe, chạy zigzag và checkin tại các photobooth sẽ là những trải nghiệm thú vị. Ngày chạy chính thức là 28/12, đăng ký miễn phí trong thời gian từ 15/12 đến 11h59 ngày 22/12 với thời gian nhận BIB là 27/12.

Trong không gian của VnMS 2025 còn có những khu vực giải trí dành cho trẻ nhỏ cùng gia đình, như lắp ráp mô hình ôtô bằng lego, đua xe điều khiển từ xa, đua xe chòi chân, tô tượng ôtô. Ngay bên cạnh là các quầy ẩm thực và vật dụng cắm trại.

Một sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ VnMS là Gala Trao giải Ôtô của năm - Car Awards 2025 - chương trình thường niên uy tín số một tại Việt Nam trong lĩnh vực ôtô, bình chọn và vinh danh những sản phẩm tiêu biểu, qua đó xây dựng nguồn tham khảo khách quan, đáng tin cậy và mang tính hệ thống cho người tiêu dùng.

Mỗi ngày, Ban tổ chức dành tặng một xe máy điện VinFast Evo Grand cho khách tham quan may mắn qua chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Evo vừa được hãng VinFast ra mắt trong năm nay, có hai phiên bản, hỗ trợ 2 pin dung lượng 2,4 kWh có thể tháo rời để sạc ngoài, tầm di chuyển tối đa 262 km. Giá bán của Evo Grand là 21 triệu đồng.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

