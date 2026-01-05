Cơ hội dự World Cup tiếp lửa cho đối thủ của U23 Việt Nam

Arab SaudiVòng chung kết U23 châu Á 2026 là cơ hội cho các cầu thủ Jordan chứng minh bản thân, và có thể mở ra cánh cửa dự World Cup 2026.

* Việt Nam – Jordan: 18h30 thứ Ba 6/1, trên VnExpress.

Jordan giành vé dự World Cup 2026 nhờ đứng nhì bảng B vòng loại ba - khu vực châu Á. Thành công này được góp sức bởi HLV Sellami, người đã có mặt tại Arab Saudi để theo dõi các cầu thủ U23 thi đấu.

Mục đích của nhà cầm quân mang hai dòng máu Morocco và Jordan là đánh giá kỹ lưỡng khả năng cầu thủ và lựa chọn những nhân tố cần thiết để bổ sung vào ĐTQG. Với quyền hạn được cho phép, ông Sellami thậm chí có thể đưa ra nhận xét và lời khuyên cho đội U23 trong suốt giải đấu, bên cạnh HLV Omar Najhi.

HLV Jamal Sellami của đội tuyển bóng đá Jordan. Ảnh: JFA

"Sự hiện diện của HLV Sellami là động lực tinh thần quan trọng đối với các cầu thủ", bài viết trên báo Winwin - chuyên về thể thao của các nước nói tiếng Ả Rập, có đoạn. "Họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản thân nhằm có được cơ hội lịch sử để đại diện cho Jordan dự World Cup 2026".

Một số cầu thủ Jordan đang dự U23 châu Á 2026 đã được trao cơ hội ở ĐTQG, như hậu vệ Ali Hajabi (sinh năm 2004) hay tiền đạo Odeh Fakhoury (2005). Tuy nhiên, HLV Omar Najhi cũng tiếc nuối khi vắng mặt ba cầu thủ quan trọng, gồm tiền đạo Ibrahim Sabra đang chơi cho Goztepe tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Azaizeh (Kazma, Kuwait) và tiền vệ Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya, Iraq). Họ không được CLB chủ quản cho về hội quân do giải U23 châu Á 2026 đợt này nằm ngoài lịch FIFA days.

23 cầu thủ Jordan hiện tại đều thi đấu trong nước, với phần lớn thường xuyên thi đấu ở cấp CLB. Đội cũng chuẩn bị kỹ càng với chuyến tập huấn tại Qatar như Việt Nam, và gặp hai đối thủ mạnh, lần lượt hòa Uzbekistan 0-0 và Nhật Bản 1-1. Fakhoury là người ghi bàn duy nhất.

Tiền đạo Jordan Odeh Fakhoury tập luyện cùng đội tuyển tại Arab Saudi vào ngày 3/1/2026, trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: JFA

Mục tiêu của Jordan là tạo nên màn trình diễn xuất sắc nữa tại đấu trường quốc tế. Trước đó, Jordan là á quân Asian Cup 2023, Arab Cup 2025 và có vé dự World Cup 2026.

Jordan sẽ đá trận khai mạc giải đấu, gặp Việt Nam vào ngày mai 6/1. "Họ đang hướng tới một chiến thắng, một khởi đầu mạnh mẽ và ấn tượng, qua đó củng cố sự tự tin để hy vọng tiến xa tại giải đấu", Winwin đánh giá.

Jordan chưa bỏ lỡ VCK U23 châu Á nào, trong khi Việt Nam một lần vắng mặt ở kỳ đầu tiên năm 2013. Thành tích tốt nhất của đại diện Tây Á là vị trí thứ ba, cũng ở lần đầu tiên tham dự. Còn Việt Nam làm tốt hơn khi từng vào chung kết năm 2018, chỉ thua Uzbekistan ở hiệp phụ.

Jordan vượt qua vòng loại U23 châu Á lần này một cách ấn tượng, với ba trận toàn thắng Turkmenistan, Đài Loan và Bhutan, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Jordan

Thủ môn (3): Murad Al Faluje (Al Hussein), Salameh Salman (Shabab Al Ordon), Abdel Suleiman (Al Faisaly)

Hậu vệ (9): Jafar Samarah, Abdallah Al Mnayyes, Ahmad Elmughrabi (Al Ramtha), Ali Hajabi (Al Hussein), Arafat Fahid, Ayham Al Samamreh (Al Wehdat), Ahmad Abdallah, Mohammad Taha (Shabab Al Ordon), Mohammad Al Shatti (Al Ahli)

Tiền vệ (4): Yousef Qashi, Hashem Al Mbaidin (Al Hussein), Saleh Fraij (Al Etihad), Seif Suleiman (Shabab Al Ordon),

Tiền đạo (7): Amin Al Shanaineh, Anas Al Khob (Al Faisaly), Baker Kalbouneh (Al Wehdat), Odeh Fakhoury, Mahmoud Theeb, Khaldoon Sabra (Al Hussein), Momen Al Saket (Al Ramtha).

Hiếu Lương