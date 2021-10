Chuyên gia tư vấn điều trị dự phòng và chăm trẻ sinh non

Các bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Cam Ngọc Phượng, Nguyễn Thu Vân, Cao Thị Thuý Hà bắt đầu chia sẻ về những tiến bộ trong điều trị dự phòng và chăm sóc trẻ sinh non lúc 20h ngày 23/10.

Điều trị dự phòng và chăm sóc trẻ sinh non

Trẻ sinh non tháng nhẹ cân phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ khi mới lọt lòng như suy hô hấp, nhiễm trùng, chảy máu hộp sọ, thiếu máu... Biến chứng sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Ngoài những rủi ro về sức khỏe sau sinh, trẻ sinh non có nguy cơ cao gặp những rủi ro lâu dài cho đến tuổi trưởng thành như bại não, kém phát triển trí tuệ, tâm lý không ổn định, các bệnh mạn tính...

Tọa đàm "Tiến bộ trong điều trị dự phòng sinh non và chăm sóc trẻ sinh non" đang được phát trên VnExpress. Các khách mời tham gia gồm: ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ Cao cấp khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; TS. BS Cam Ngọc Phượng - Giám đốc trung tâm Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM; ThS.BS Nguyễn Thu Vân - Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội; ThS.BS Cao Thị Thúy Hà - Bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

