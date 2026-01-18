Chuyên gia Trung Quốc: 'Xem U23 Việt Nam ngỡ như Nhật Bản'

Bình luận viên nổi tiếng Hoàng Kiện Tường đánh giá cao Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp Trung Quốc.

*Việt Nam - Trung Quốc: 22h30 thứ Ba 20/1, giờ Hà Nội

Theo ông Hoàng, trận đấu giữa Việt Nam và UAE tối 16/1 rất đáng xem. Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước, đều bị đối thủ gỡ hòa. Ở hiệp phụ, hậu vệ Phạm Minh Phúc ghi bàn duy nhất giúp đoàn quân Kim Sang-sik thắng chung cuộc 3-2. "Khi xem Việt Nam thi đấu, đôi lúc tôi có cảm giác như đó là Nhật Bản. Họ tổ chức tốt, chơi bóng ngắn, di chuyển liên tục và kiểm soát thế trận bằng kỹ thuật", ông nhận xét.

Chuyên gia bóng đá Trung Quốc, Hoàng Kiện Tường. Ảnh: Sohu

Hoàng Kiện Tường 57 tuổi, đã bình luận trên 2.000 trận đấu ở truyền hình Trung Quốc, trong đó có đài CCTV. Ông chỉ ra rằng U23 Việt Nam chịu bất lợi về thể hình, sức mạnh, thể hiện rõ qua việc để thủng lưới hai bàn từ những tình huống không chiến.

Nhưng bù lại, đoàn quân Kim cho thấy trình độ phối hợp tổng thể cao. Từ khả năng đỡ, chuyền bóng đến xoay trở ở mọi vị trí trên sân, các cầu thủ Việt Nam đều thể hiện sự nhuần nhuyễn và đồng đều. "Đây là minh chứng rõ nét cho thành quả tích lũy suốt hơn một thập niên qua, đi đúng hướng trong quá trình xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam", ông nói. "Việt Nam chơi trên chân đối thủ, ép UAE phải lùi sâu chống đỡ. Số cơ hội tạo ra cũng vượt trội so với đối phương".

Theo ông, Việt Nam còn sở hữu những cá nhân nổi bật, trong đó ông đặc biệt nhắc đến tiền đạo số 7 Nguyễn Đình Bắc. Ngoài ra, bình luận viên này cho rằng hạn chế về thể chất là vấn đề xuất phát từ nền tảng tuyển chọn cầu thủ và không thể cải thiện trong một sớm một chiều. Bóng đá Việt Nam có thể tìm kiếm các giải pháp dài hạn, từ phát triển thể lực tự nhiên cho đến hướng đi như cầu thủ lai, nhập tịch. Tuy nhiên, kỹ thuật là năng lực hoàn toàn có thể chủ động rèn giũa thông qua huấn luyện bài bản và bền bỉ.

"Với trình độ kỹ thuật hiện tại, Việt Nam vào Top 4 của giải lần này là hoàn toàn xứng đáng", ông Hoàng kết luận.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (số 22) che chắn bóng trong trận Việt Nam thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Một nhà báo nổi tiếng khác của Trung Quốc, Trình Văn Lị cho biết đội hình Trung Quốc được định giá cao nhất ở bán kết, 9,8 triệu USD theo Transfermarkt. Giá trị của Hàn Quốc là 8,1 triệu USD, Nhật Bản 7,6 triệu và Việt Nam 3,6 triệu. Theo giá trị đội hình, Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bán kết.

Nhật Bản có giá trị thấp hơn Trung Quốc và Hàn Quốc là do nhiều trụ cột không được triệu tập, và lực lượng của họ đều là U21. Độ tuổi trung bình của Nhật Bản chỉ 19,4. Phần lớn cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, trẻ nhất giải. Dù vậy, họ vẫn thể hiện ấn tượng khi đã ghi 11 bàn và mới thủng lưới một lần.

Nhà báo Trình cũng đánh giá cao lứa cầu thủ trẻ Trung Quốc, với thành tích lần đầu vào bán kết U23 châu Á. "Màn trình diễn của U23 Trung Quốc phần nào phản ánh năng lực và tham vọng của đội tại giải", nhà báo này nói. "Đây cũng được xem là kết quả của những nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ thời gian gần đây. Màn trình diễn nổi bật của Vương Ngọc Đống (Wang Yudong) cho thấy cầu thủ trẻ Trung Quốc có khả năng tạo dấu ấn ở sân chơi quốc tế nếu được đầu tư và trao cơ hội đúng cách".

Một ngày sau khi Việt Nam loại UAE, Trung Quốc cũng quật ngã Uzbekistan 4-2 trên loạt luân lưu. HLV Uzbekistan, Ravshan Khaydarov nhận xét Trung Quốc "được tổ chức rất tốt, thực hiện chiến thuật mạnh mẽ và kỷ luật cao". Về điểm này, họ có nhiều điểm giống Việt Nam.

Hoàng An tổng hợp