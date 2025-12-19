Chuyên gia Thái Lan: 'SEA Games chỉ là một giải đấu của Đông Nam Á'

Thái LanThất vọng với cách đội nhà thất bại ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, nhưng nhà báo Buranit Rattanawichien cho rằng Thái Lan không nên bi quan.

Trận thua ngược Việt Nam 2-3 hôm qua khiến Thái Lan nối dài cơn khát HC vàng môn bóng đá nam SEA Games lên 8 năm. Ở ba kỳ giải trước đó, họ đã bị loại từ vòng bảng năm 2019, rồi thua hai trận chung kết trước Việt Nam năm 2022 và Indonesia năm 2023.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Buranit, điều đó không có nghĩa nền bóng đá Thái Lan đang đi xuống. "Đừng quá bi quan. SEA Games chỉ là một giải đấu trong khu vực", ông viết trên mục bình luận của Siamsport - trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan. "Đây là thời điểm để nhìn lại, điều chỉnh và hướng tới các mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục".

Đình Bắc (áo đỏ) đá phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thực tế, Thái Lan là quốc gia giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam SEA Games, với 16 HC vàng - cách biệt khá xa so với các đối thủ còn lại, như Malaysia (6) hay Myanmar (5). Vì vậy, từng có nhiều giai đoạn họ "lơ là" đấu trường này, mà dồn lực hướng đến các sân chơi lớn hơn như châu Á hoặc tham vọng dự World Cup.

Tuy nhiên, chưa một mục tiêu lớn nào được Thái Lan hoàn thành, thậm chí đang để các nước trong khu vực thu hẹp khoảng cách. Việt Nam đã giành HC vàng SEA Games ba trong bốn kỳ gần nhất, Malaysia sở hữu giải VĐQG mạnh làm nền tảng, trong khi Indonesia đang nhanh chóng cải thiện vị thế nhờ chính sách nhập tịch gốc châu Âu.

Việt Nam 3-2 Thái Lan

Trở lại với trận đấu hôm qua, ông Buranit thừa nhận cảm thấy sốc với cách Thái Lan thất bại. Chủ nhà nhập cuộc khí thế, dẫn 2-0 chỉ sau 31 phút nhờ pha đá phạt hàng rào đẳng cấp của Yotsakon Burapha và cú sút gọn ghẽ từ ngoài vòng cấm của Seksan Ratree. Nhưng sang hiệp hai, các cầu thủ Thái Lan đánh mất hoàn toàn thế trận, để Việt Nam ghi liền hai bàn nhờ cú đá phạt đền của Nguyễn Đình Bắc và pha phản lưới của Waris Choolthong. Sang hiệp phụ, cầu thủ vào thay người Nguyễn Thanh Nhàn cú đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam. Điều này khiến Thái Lan lần đầu trong 58 năm không giành HC vàng môn bóng đá nam SEA Games khi thi đấu trên sân nhà.

"Khi theo dõi hiệp một, tôi cảm giác rằng mọi thứ diễn ra quá dễ dàng", Buranit viết. "Thái Lan dẫn 2-0, trong khi Việt Nam gần như không tạo ra áp lực. Không ít người trong tôi còn nghĩ: 'Trận này có phải quá thuận lợi cho Thái Lan không?'"

Theo Buranit, bước ngoặt là việc thủ môn Sorawat Phosamanphạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm đầu hiệp hai, khiến Thái Lan bị rút ngắn cách biệt và đánh mất thế trận vào tay Việt Nam. "Từ thời điểm đó, Thái Lan dường như bị sốc, mất kiểm soát trận đấu", ông viết tiếp. "Chúng ta bị ép sân liên tục, hàng phòng ngự lúng túng trước sức tấn công dồn dập và bàn gỡ hòa 2-2 là hệ quả tất yếu. Thật khó tin rằng đây là cùng một đội bóng đã chơi tự tin trong hiệp một".

Các cầu thủ Thái Lan thất vọng sau trận thua Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Sau giải này, các đội sẽ nhanh chóng tập trung để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/1 đến 25/1/2026. Thái Lan nằm ở bảng D với Iraq, Australia, Trung Quốc, còn Việt Nam chung bảng A với Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết.

Kỳ giải năm nay không được dùng làm vòng loại Olympic 2028. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam giữ thành tích tốt nhất ở giải đấu này, với tư cách á quân 2018. Còn Thái Lan từng vào tứ kết 2020.

Hồng Duy (theo Siamsport)