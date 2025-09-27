Chuyên cơ Beechcraft B300 bay kiểm tra ở Long Thành như thế nào?

Đồng NaiGần một tháng, chuyên cơ liên tục cất, hạ cánh, tăng tốc, bay là là trên đường băng... giúp tạo sơ đồ bay, kiểm tra thiết bị, trước khi vận hành Long Thành năm sau.

Sáng 26/9, êkíp bay kiểm tra hiệu chuẩn đợt đầu tiên ở sân bay Long Thành đã hoàn thành sau khi thực hiện 30 bài bay kỹ thuật trên bầu trời và đường băng. Chuyến bay kiểm tra của chuyên cơ Beechcraft B300 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cơ quan quản lý hàng không tổ chức.

Máy bay kiểm tra ở Long Thành sáng 26/9. Ảnh: Thái Hà

Thời gian bay kiểm tra kéo dài đến 24/10, là quy trình bắt buộc trước khi đưa sân bay lớn nhất nước vào vận hành, dự kiến tháng 6/2026. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng diện tích 5.000 ha, vốn đầu tư gần 336.630 tỷ đồng, công suất 10 triệu hành khách một năm.

Để đảm bảo việc bay hiệu chuẩn, các chuyên gia, kỹ sư đã kiểm tra hạ tầng khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, các thiết bị dẫn đường giám sát tại sân bay. Trong đó một nhóm công tác của Trung tâm bay rà soát sự phối hợp giữa tổ bay với Trung tâm Kiểm soát ở Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu Long Thành về những nội dung: bài bay, khu vực bay, thuật ngữ giao tiếp giữa phi công và kiểm soát viên không lưu khi bay kiểm tra.

Đồng thời các bên lựa chọn khung thời gian thực hiện bay nhằm đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng hoạt động tại vùng trời tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả công đoạn kiểm tra được giám sát của Cục Hàng không.

Kíp trực tại đỉnh tháp không lưu tại sân bay Long Thành, nơi liên lạc với phi công và kiểm tra các thiết bị kết nối. Ảnh: Thái Hà

Trước đó hơn một tháng, chuyên cơ Beechcraft King Air 350ER cũng bay nhiều chuyến kiểm tra thử nghiệm (chỉ bay trên cao, chưa tiếp cận đường băng), tạo tiền đề cho giai đoạn hiệu chuẩn. Beechcraft B300, hay chuyên cơ King Air B300, của Cộng hòa Czech, là máy bay cánh quạt, tốc độ cao, sử dụng cho các mục đích chuyên dụng như bay thương gia, bay y tế và các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, cho biết bay hiệu chuẩn có thể xem như bước "kiểm tra sức khỏe tổng thể" cho một sân bay trước khi vận hành. Đây là quy trình kiểm tra toàn diện nhằm bảo đảm tất cả hệ thống, trang thiết bị hàng không được lắp đặt đều đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện khai thác an toàn.

Đợt kiểm tra vào sáng qua đơn vị bay đã thực hiện một số bài như tiếp cận sân bay theo hướng hạ cánh, lần lượt lướt qua các điểm mốc trên đường cất hạ cánh, bay là là trên toàn bộ chiều dài đường băng cho đến điểm cuối rồi tăng tốc bay lên cao... Quá trình này giúp hệ thống ghi nhận và đo đạc tín hiệu của các trang thiết bị từ đầu đến cuối đường băng.

Ngoài ra, mỗi bài bay còn được thiết kế để kiểm tra một hoặc nhiều tham số của thiết bị. Từ kết quả tổng hợp các bài bay, đơn vị chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống thiết bị sân bay.

Các chuyên gia nước ngoài kiểm tra kỹ thuật trong quá trình bay hiệu chuẩn sáng 26/9. Ảnh: Thái Hà

Ông Giang cho hay phi công bay hiệu chuẩn phải là người có hơn 10 năm kinh nghiệm, am hiểu về thiết bị dẫn đường, phương thức bay. Họ được đào tạo tại các trung tâm huấn luyện hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực bay kiểm tra, đánh giá phương thức bay, Cục Hàng không cấp giấy phép.

Theo phi công Trần Văn, từng tham gia bay hiệu chuẩn, thời gian kiểm tra thường kéo dài 1-1,5 tháng, để thử các tín hiệu trong các tình huống khác nhau ở nhiều hoàn cảnh như ban đêm, rạng sáng, ban ngày... Sau thời gian này, cơ quan điều hành sẽ tập hợp dữ liệu để tạo sơ đồ bay (cất, hạ cánh, tín hiệu, đèn...), phục vụ quản lý, vận hành bay.

Ngoài ra khi vào khai thác, sân bay mới cũng phải thực hiện 1-2 chuyến để kiểm tra lần cuối các tín hiệu, nhằm điều chỉnh kịp thời vì các thông số, tọa độ do nhiều nguyên nhân có thể bị chệch.

Khoảnh khắc máy bay hiệu chuẩn đáp trên đường băng sân bay Long Thành Thời điểm máy bay hạ cánh xuống đường băng. Video: Trịnh Hoàng - Phước Tuấn

Phước Tuấn