Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh ứng cử đại biểu HĐND TP HCM

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh là một trong 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Minh là một trong 208 ứng viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 42 đơn vị bầu cử.

Ông Minh, 48 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19 gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Đơn vị này có 5 ứng viên, bầu 3 đại biểu.

Quê TP Đà Nẵng, ông Minh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, vào Đảng ngày 10/10/2014.

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, tháng 10/2025. Ảnh: Phùng Tiên

VNG là một trong những doanh nghiệp công nghệ tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động ở các lĩnh vực game online, nền tảng nhắn tin Zalo, thanh toán điện tử, điện toán đám mây và công nghệ số. Ông Minh được xem là doanh nhân công nghệ thế hệ đầu, có ảnh hưởng trong hệ sinh thái startup và chuyển đổi số.

Danh sách ứng viên còn có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn như ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op); ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC).

Khối bất động sản – xây dựng có ông Dương Kim Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons; ông Cao Thanh Lương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình. Lĩnh vực tài chính có ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Tổ chức Tài chính vi mô CEP...

Ở khối doanh nghiệp công ích và hạ tầng còn có ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM; ông Dương Hồng Nhân, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco); ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM.

Ngoài 19 lãnh đạo trực tiếp điều hành đơn vị kinh tế, danh sách có các ứng viên là trưởng phòng, chủ tịch công đoàn cơ sở, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Tại TP HCM, cấp Quốc hội có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng viên, bầu 38 đại biểu. Cấp HĐND có 208 người ứng cử, bầu 125 đại biểu.

Ngày 26/2, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và nhân viên dầu khí tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã bỏ phiếu sớm để lên đường làm nhiệm vụ trên biển.

Ở Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T cũng ứng cử đại biểu HĐND. Ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

Lê Tuyết