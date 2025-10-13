Chủ tịch Hà Nội: Không nạo vét sông hồ do không có chỗ đổ bùn

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng một trong những nguyên nhân gây ngập trên địa bàn là các sông hồ không được nạo vét, do không có chỗ đổ bùn thải.

Sáng 13/10, tại lễ khánh thành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, xã Trung Giã, Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh tiếp tục nhắc đến vấn đề ngập lụt ở Hà Nội.

Từ ngày 26/8 đến nay, sau ba cơn bão Kajiki (đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh ngày 25/8), bão Bualoi (vào Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9) và bão Matmo (vào Quảng Tây, Trung Quốc ngày 6/10), Hà Nội cũng như khắp miền Bắc mưa lớn, ngập lụt diện rộng, gây rối loạn giao thông, đảo lộn cuộc sống người dân.

Chủ tịch thành phố chỉ ra một trong những nguyên nhân là hầu như tất cả sông, hồ những năm qua không được nạo vét. "Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo đúng quy định", ông giải thích.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, sáng 13/10. Ảnh: Phạm Linh

Việc nạo vét bùn ở sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước nhanh không đơn giản là "đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ mà phải có chỗ đổ và xử lý". Ông Thanh dẫn chứng Hồ Tây đã có dự án nạo vét, nhưng phải tạm dừng do không có chỗ đổ bùn thải.

Người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tìm quỹ đất, giao nhà đầu tư để khởi công nhà máy xử lý bùn thải, sau đó thành phố sẽ triển khai ngay dự án cấp bách nạo vét sông, hồ.

Trước đó tại buổi kiểm tra hai xã bị ngập úng nặng nhất là Trung Giã và Đa Phúc, ông Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội chưa bao giờ đối mặt "thiên tai kép" - bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn. Sau bão Bualoi "có chỗ này, chỗ kia còn bị động", nhưng quy mô quá lớn, diễn biến quá nhanh khiến các lực lượng gần như không thể tiếp cận nhau trong thời điểm đó.

"Chúng ta bị động từ khâu dự báo đến tổ chức ứng phó", Chủ tịch Hà Nội nói.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa hai ngày 6-7/10 ở Hà Nội do ảnh hưởng của bão Matmo là 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, nhưng thực tế phổ biến 100-200 mm, một số nơi như Mễ Trì 255 mm trong 13 tiếng.

Nạo vét bùn trên sông Tô Lịch hồi tháng 6/2025. Ảnh: Phạm Chiểu

Từ thực tế trên, ông Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan lập danh mục công trình tiêu thoát nước khẩn cấp trình UBND thành phố phê duyệt trong tuần tới; rà soát tổng thể hệ thống thoát nước, nhất là ngoại thành và các điểm thường xuyên ngập như Yên Nghĩa, Láng - Hòa Lạc, Ciputra.

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay Hà Nội còn hơn 2.000 nhà ngập tại 8 xã Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài. Các xã này chịu tác động của lũ sông Cầu từ Thái Nguyên, Bắc Ninh tràn về, dự báo còn ngập tới ngày mai.

Võ Hải