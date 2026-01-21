Chợ Bến Thành 'thay áo mới' đón Tết

Ngày 21/1, nhóm công nhân dùng xe cẩu làm sạch mảng tường ngoài chợ Bến Thành, sơn lại theo đúng gam màu hiện hữu. Hoạt động chỉnh trang thực hiện theo quyết định của thành phố, giúp chợ mang diện mạo mới trước Tết Bính Ngọ.

Chợ Bến Thành xây năm 1912, có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách.