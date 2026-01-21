Chợ Bến Thành 'thay áo mới' đón Tết

Ngày 21/1, nhóm công nhân dùng xe cẩu làm sạch mảng tường ngoài chợ Bến Thành, sơn lại theo đúng gam màu hiện hữu. Hoạt động chỉnh trang thực hiện theo quyết định của thành phố, giúp chợ mang diện mạo mới trước Tết Bính Ngọ.
Chợ Bến Thành xây năm 1912, có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách.
Phần mái chợ được sơn lại toàn bộ với tông màu đỏ thắm. Hiện hạng mục này đã xong 50%, dự kiến hoàn thành trong 1-2 ngày tới.
Phần mái ở các ô vòm bên dưới chợ được sơn lại với tông màu trắng. "Mọi người cố gắng làm đúng tiến độ để mang lại diện mạo tươi mới ngôi chợ biểu tượng của thành phố trong dịp Tết", ông Hạ Quốc Sinh (50 tuổi, góc trái) nói.
Ngoài chợ Bến Thành, một số công trình lân cận có giá trị kiến trúc cao như trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, thường gọi là tòa nhà Hỏa xa (ảnh) hơn 110 tuổi và nhà số 181 Hàm Nghi được sơn sửa mặt ngoài theo màu sắc hiện hữu tạo sự hài hòa tổng thể.
Khu quảng trường trước chợ Bến Thành sẽ kẻ lại vạch sơn giao thông, lối đi bộ và chỉnh trang mảng xanh. Các công trình khác như Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng cũng được chỉnh trang, hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.
Cách đây khoảng một tháng, đại lộ Lê Lợi dài gần một km cạnh chợ Bến Thành cùng các tòa nhà dọc tuyến cũng được chỉnh trang, tạo diện mạo khang trang. Ảnh: Thanh Tùng
Quỳnh Trần