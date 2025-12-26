Chiều nay trao giải Car Awards 2025

Hà NộiSẽ có 8 mẫu xe được vinh danh ở từng phân khúc, bên cạnh danh hiệu được mong chờ nhất là Ôtô của năm 2025.

Chiều nay, 26/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, sẽ diễn ra Gala trao giải Ôtô của năm - Car Awards 2025. Giải thưởng do VnExpress tổ chức đã bước sang mùa thứ 5 kể từ 2021. Giải thưởng năm nay gồm hai hạng mục chính: Ôtô của năm theo từng phân khúc và Ôtô của năm toàn thị trường. Bên cạnh đó, chương trình còn có một số giải thưởng phụ, nhằm tôn vinh những mẫu xe nổi bật ở các khía cạnh chuyên biệt.

Như những năm trước, Ban giám khảo sẽ chấm điểm các mẫu xe ra mắt tháng 12/2024-11/2025 (tính cả những xe ra mắt tháng 11/2024 nhưng tới tháng 12/2024 mới có xe trên thị trường). Car Awards 2025 chỉ vinh danh ôtô của năm ở các phân khúc có ít nhất 3 mẫu xe ra mắt trong thời gian nói trên.

Có 8 phân khúc gồm: xe gầm thấp cỡ B/B+, crossover cỡ B, crossover cỡ C,

SUV/crossover cỡ D, MPV phổ thông cỡ nhỏ, xe sang gầm cao cỡ nhỏ, xe sang gầm thấp cỡ trung, và xe thể thao.

Ôtô của năm theo từng phân khúc được lựa chọn dựa vinh danh dựa trên điểm số đánh giá của Ban giám khảo. Họ là những nhà báo, chuyên gia đánh giá xe, reviewer, chuyên gia kỹ thuật, thị trường, nghiên cứu sản phẩm.

Giải thưởng áp dụng hệ thống chấm điểm chi tiết, chặt chẽ với 40 tiêu chí thuộc 7 nhóm, gồm: Ngoại thất, Nội thất, Tiện nghi, Hỗ trợ lái, Vận hành, Công nghệ an toàn và Chi phí sử dụng.

Ôtô của năm toàn thị trường là giải thưởng chung cuộc của Car Awards 2025, được đánh giá, lựa chọn từ những mẫu xe đứng đầu các phân khúc xếp hạng, cùng các mẫu xe ở các phân khúc không xếp hạng (chỉ có 1-2 xe ra mắt trong năm).

Ban giám khảo sẽ bỏ phiếu để lựa chọn ra mẫu Ôtô của năm dựa trên các tiêu chí: đáp ứng chủ đề của Giải thưởng, mức độ cập nhật xu hướng, gợi mở nhu cầu, khả năng tiếp cận của khách hàng trong phân khúc, mức độ vượt trội của sản phẩm trong phân khúc.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính, Car Awards 2025 có thể có thêm các giải phụ như xe có khả năng vận hành ấn tượng nhất, xe có thiết kế ấn tượng nhất, hãng có hệ thống dịch vụ tốt nhất... do Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn và độc giả bình chọn.

Trong khuôn khổ Car Awards 2025 là Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam (Vietnam Mobility Show) 2025 do VnExpress tổ chức trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Sự kiện quy tụ 13 hãng ôtô, xe máy và các thương hiệu phụ kiện, chăm sóc xe tham gia.

Tại Gala trao giải Ôtô của năm sẽ diễn ra lúc 17h ngày 26/12, ca sĩ Hoàng Hải sẽ hát hai ca khúc Tìm lại và Hoàng hôn tháng 8 thể hiện sự đam mê, nhiệt huyết.

Mỹ Anh