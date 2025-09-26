Chiều nay diễn ra lễ trao giải AI Awards 2025

Lễ trao giải AI Awards, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam do VnExpress tổ chức, diễn ra từ 16h30 ngày 26/9 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Được tổ chức thường niên từ 2022, Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards vinh danh sản phẩm, giải pháp AI nổi bật trong năm. Năm nay, chương trình mở rộng quy mô với bốn hạng mục: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu. .

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy (bìa phải) trao giải cho top 5 dự án thắng giải AI Awards 2024. Ảnh:Giang Huy

Về phần cứng, hạng mục Thiết bị AI xuất sắc có các giải dành cho laptop, điện thoại, TV và camera. Đây là hạng mục dành cho sản phẩm cả trong và ngoài nước, được bán chính hãng năm 2025 ở Việt Nam, tích hợp AI để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua việc sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, hạng mục Giải pháp AI Việt xuất sắc là cuộc đua gay cấn của hơn 70 sản phẩm và sẽ chỉ có ba giải pháp được xướng tên trong lễ trao giải.

Từ hơn 30 hồ sơ, ban tổ chức cũng chọn ra Top 3 Doanh nghiệp AI xuất sắc và Top 2 Doanh nghiệp AI tiềm năng trong các lĩnh vực như giáo dục, sản xuất, tài chính...

Đặc biệt, hạng mục Tài năng AI Việt vinh danh những người Việt ở độ tuổi dưới 35 đang tham gia phát triển AI ở cả trong nước và trên thế giới, có đóng góp tích cực cho cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

AI Awards 2025 là một trong những hoạt động chính tại sự kiện AI4VN 2025 ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong hội thảo AI Summit với chủ đề "Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", các diễn giả sẽ chia sẻ những góc nhìn từ thực tế về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để nhà quản lý, doanh nghiệp cũng cùng nhau nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài cuộc xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ nêu bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Sự kiện cũng có các hoạt động như AI Workshop, AI Expo & AI Show, Business Matching. Đây là năm thứ 8 AI4VN được tổ chức, góp phần giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc phát triển và ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam.

Chương trình mở cửa tự do trong ngày 26/9.

Bảo Lâm