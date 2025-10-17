Chỉ huy cấp cao Houthi thiệt mạng sau đòn tập kích của Israel

Lực lượng Houthi cho biết Al-Ghamari, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của nhóm, đã thiệt mạng "trong trận chiến chống lại Israel".

Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen ngày 16/10 cho biết tướng Mohammed al-Ghamari đã thiệt mạng trong "trận chiến chống lại kẻ thù Israel", thêm rằng ông qua đời cùng với các đồng đội và con trai 13 tuổi, song không nêu chi tiết.

"Xung đột với Israel chưa chấm dứt và kẻ thù sẽ phải nhận hình phạt răn đe vì những tội ác đã gây ra", thông báo của nhóm của đoạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cùng ngày tuyên bố Ghamari "thiệt mạng vì vết thương" gặp phải trong cuộc tập kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen hồi tháng 8. Đòn đánh đã khiến 12 quan chức chính trị của nhóm thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo cơ quan hành pháp Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Ghamari "nằm trong số những chỉ huy muốn gây hại cho Israel" và khẳng định Tel Aviv sẽ nhắm tới tất cả.

Mohammed al-Ghamari trong ảnh đăng ngày 16/10. Ảnh: Times of Israel

Theo hãng thông tấn Reuters, Ghamari là một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của Houthi và là thành viên của "Văn phòng Jihad", cơ quan do thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi điều hành và có nhiệm vụ giám sát hoạt động quân sự của nhóm vũ trang.

Là một phần của "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn tại Trung Đông, Houthi đã nhiều lần giao tranh với quân đội Mỹ và Israel kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023. Nhóm vũ trang Yemen hôm 16/10 tuyên bố đã tiến hành 758 hoạt động quân sự và sử dụng 1.835 vũ khí, trong đó có tên lửa và máy bay không người lái, trong giai đoạn này.

Các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Israel đã khiến Tel Aviv đáp trả mạnh mẽ, trong đó có chiến dịch không kích hồi tháng 8 khiến hàng loạt quan chức Houthi thiệt mạng.

Sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch không kích kéo dài 7 tuần nhằm vào các mục tiêu Houthi và khiến khoảng 300 người chết, nhưng không ngăn được những đợt tấn công của nhóm vũ trang.

