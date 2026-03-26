Châu Âu sẵn sàng tăng lãi suất để ghìm lạm phát do chiến sự

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết họ sẵn sàng nâng lãi suất kể cả khi lạm phát eurozone chỉ tăng trong ngắn hạn.

ECB tuần trước giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%, nhưng cảnh báo giá cả có thể tăng vọt. Giới chức vì thế đang thảo luận về kịch bản khiến họ buộc phải nâng lãi suất để ngăn giá tăng liên tục.

"Nếu cú sốc hiện tại khiến lạm phát vượt xa mục tiêu, dù không kéo dài, việc điều chỉnh chính sách ở mức vừa phải có thể vẫn cần thiết. Nếu chúng tôi không hành động, người dân khó hiểu vì sao lại không có phản ứng", bà Lagarde cho biết tại một hội nghị ở Frankfurt ngày 25/3.

Christine Lagarde tại trụ sở của ECB ở Frankfurt (Đức) hôm 19/3. Ảnh: Reuters

Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát cuối tháng trước, lạm phát khu vực đồng euro đã giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB. Tuy nhiên, đến tháng 2, số liệu này có dấu hiệu tăng, lên 1,9%. Chiến sự khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, kéo giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh, làm đảo lộn các dự báo lạm phát tại châu Âu.

Với kịch bản cơ sở, lạm phát dự báo trung bình của khu vực này năm nay là 2,6%, 2% năm 2027 và 2,1% vào 2028. Tuy nhiên, trong kịch bản bất lợi hơn, ECB cảnh báo lạm phát có thể chạm 4% năm nay. Với kịch bản nghiêm trọng nhất - giả định cú sốc giá năng lượng mạnh hơn và kéo dài hơn, cùng với việc hạ tầng năng lượng vùng Vịnh thiệt hại lớn, lạm phát có thể vượt 6% đầu 2027.

"Nếu lạm phát dự kiến lệch khỏi mục tiêu đáng kể và trong thời gian dài, phản ứng chính sách phải đủ mạnh hoặc đủ lâu", bà Lagarde giải thích. Cùng ngày, kinh tế trưởng ECB Philip Lane cho biết họ đang theo dõi các chỉ báo quan trọng như dự báo tăng giá của doanh nghiệp và tiền lương lao động mới tuyển dụng.

Giới phân tích cho biết có dấu hiệu xung đột Trung Đông làm suy yếu niềm tin kinh doanh tại châu Âu. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tháng 3 do S&P Global công bố ngày 24/3 cho thấy sản lượng sản xuất và dịch vụ tại khu vực tư nhân của eurozone đã xuống mức thấp nhất 10 tháng.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)