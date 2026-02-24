Châu Âu hoãn bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

EU lần thứ hai hoãn phê chuẩn thỏa thuận với Mỹ do lo ngại bất ổn và khả năng nhiều hàng hóa tăng giá do thuế tạm thời của ông Trump.

Trong cuộc họp ngày 23/2, Nghị viện châu Âu (EP) quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại với Mỹ, dự kiến vào ngày 24/2.

Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc EP cho biết thuế tạm thời 15% mà Mỹ sắp áp dụng có thể khiến khoảng 7-8% sản phẩm của EU chịu thuế cao hơn mức hai bên thống nhất năm ngoái. Bên cạnh đó, không ai biết chuyện gì xảy ra sau 150 ngày, khi thuế tạm thời này hết hiệu lực.

EP dự kiến họp lại vào ngày 4/3 để đánh giá liệu Mỹ cung cấp thông tin rõ ràng về tình hình hiện tại hay chưa và có cam kết tuân thủ thỏa thuận hai bên đạt được năm ngoái không.

Đây là lần thứ hai EP quyết định hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tháng trước, họ dừng việc này để phản đối Tổng thống Trump muốn tiếp quản đảo Greenland.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Vài tháng qua, EP thảo luận các đề xuất xóa bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ (theo thỏa thuận năm 2025) cũng như duy trì thuế 0% với tôm hùm (thống nhất từ 2020). Các đề xuất này cần được Nghị viện và chính phủ các nước EU phê chuẩn.

Thỏa thuận thương mại năm ngoái ấn định mức thuế của hàng hóa châu Âu vào Mỹ là 15%, trừ các sản phẩm chịu thuế riêng theo ngành như nhôm, thép. Thỏa thuận cũng cho phép áp dụng thuế 0% với một số sản phẩm như máy bay và phụ tùng. Liên minh châu Âu (EU) đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu cho nhiều hàng hóa của Mỹ và rút lại lời đe dọa áp thuế trả đũa.

Từ năm ngoái, nhiều nghị sĩ đã phàn nàn thỏa thuận này không cân xứng. Tuy nhiên, họ dường như vẫn sẵn sàng thông qua, với các điều kiện như có biện pháp ứng phó nếu hàng nhập khẩu từ Mỹ tăng vọt.

Dù vậy, hiện chưa rõ liệu thuế 15% mới của Mỹ có thay thế thỏa thuận này hay không. Nếu có, các điều khoản miễn trừ thuế với EU có thể bị xóa bỏ. Thuế mới cũng có thể áp chồng lên thuế "tối huệ quốc" hiện tại của Washington, vốn không được áp dụng theo thỏa thuận EU - Mỹ. Như vậy, với một số loại phô mai của châu Âu, tổng thuế có thể lên khoảng 30%.

Hà Thu (theo Reuters)