'Chảo lửa' Zenica chờ Italy trong trận định đoạt vé World Cup

Bosnia & HerzegovinaTrong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt và bầu không khí cuồng nhiệt tại Zenica, Bosnia & Herzegovina sẵn sàng tạo nên "chảo lửa" để ngăn Italy giành vé dự World Cup 2026.

* Bosnia - Italy: 1h45 thứ Tư 1/4, theo giờ Hà Nội.

Italy hành quân tới Balkan trong điều kiện không mấy thuận lợi. Kế hoạch của đội bị trì hoãn dưới thời tiết xấu với tuyết, mưa và giá lạnh kéo dài nhiều ngày.

Do điều kiện khắc nghiệt, UEFA thậm chí yêu cầu đội tuyển Italy không tập tại Zenica trước trận. Điều này khiến thầy trò HLV Gennaro Gattuso gần như không có sự làm quen sân bãi, ngoài buổi kiểm tra ngắn ngủi. Dù phía Bosnia nỗ lực bảo vệ mặt cỏ, thậm chí lần đầu sử dụng hệ thống sưởi để làm tan tuyết, nguy cơ về một trận đấu đầy bất lợi cho đội khách vẫn hiện hữu.

HLV Gennaro Gattuso (trái) và các thành viên tuyển Italy kiểm tra mặt sân Bilino Polje trước trận chung kết play-off World Cup 2026 gặp Bosnia & Herzegovina ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Không phải thủ đô Sarajevo, Zenica - thành phố nhỏ cách đó khoảng 70 km - mới là nơi diễn ra trận đấu quyết định vé vớt tới World Cup 2026. Với chưa đến 130.000 dân, đây lại là "pháo đài" của tuyển Bosnia, nơi họ từng bất bại suốt một thập kỷ.

SVĐ Bilino Polje, nơi diễn ra trận đấu, chỉ có sức chứa khoảng 12.000 chỗ, nhưng theo các phóng viên địa phương, bầu không khí luôn vượt xa con số đó. "Cảm giác như đội đang chơi trước 50.000 khán giả", một nhà báo Bosnia chia sẻ. Dù bị UEFA giới hạn còn 9.000 chỗ do án phạt, trong đó chỉ 800 vé cho CĐV Italy, Zenica vẫn hứa hẹn trở thành "chảo lửa".

Người hâm mộ từ khắp nơi trong cả nước dự kiến đổ về thành phố, kể cả những người không có vé, với hy vọng tìm được cơ hội vào sân. Chính quyền địa phương cũng mở toàn bộ bãi đỗ xe để phục vụ dòng người đổ về. Không khí cuồng nhiệt được dự báo sẽ bao trùm các tuyến phố - điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Xung quanh trận đấu, nhiều câu chuyện bên lề cũng xuất hiện, từ tin đồn cho thuê ban công với giá gần 600 USD để xem trận đấu, đến khẩu hiệu đang lan rộng trong cộng đồng người Bosnia: "Chỉ sợ Chúa" - câu nói của trung vệ Tarik Muharemovic.

Toàn cảnh sân Bilino Polje trước trận Bosnia & Herzegovina gặp Đức tại bảng A3 League A, UEFA Nations League 2024-2025 ngày 11/10/2024. Ảnh: Football Italy

Bosnia bước vào trận đấu với tâm thế không có gì để mất. Họ đang hướng tới lần thứ hai dự World Cup, sau kỳ tích năm 2014 - cũng là lần gần nhất Italy góp mặt.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Barbarez, đội bóng Balkan đang dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Sự kết hợp giữa các tài năng trẻ như Muharemovic, Alajbegovic và những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Edin Dzeko tạo nên tập thể giàu khát vọng.

"Cuối cùng chúng tôi cũng có một đội bóng mang lại hy vọng. Dù kết quả ra sao, tương lai vẫn thuộc về họ. Nhưng với riêng Dzeko, tất cả đều mong anh ấy được dự World Cup - đó sẽ là cái kết xứng đáng", một nhà báo Bosnia chia sẻ.

Trận đấu được "làm nóng" bởi đoạn video gây bão ghi lại cảnh các tuyển thủ Italy, trong đó có Federico Dimarco, Guglielmo Vicario và Pio Esposito, phản ứng phấn khích khi biết Bosnia thắng Xứ Wales ở bán kết play-off. Italy bị chỉ trích thiếu tôn trọng và có thể tiếp thêm động lực cho Bosnia.

Về đoạn video gây tranh cãi, Dzeko khẳng định không có vấn đề gì, đồng thời đưa ra lời cảnh báo. "Cầu thủ nào cũng có đối thủ ưa thích. Với tôi, có thể tôi không muốn gặp Italy ở trận này. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, mọi thứ đều có thể bị hiểu theo nhiều hướng khác nhau", anh nói.

Trung phong 40 tuổi, từng khoác áo Man City, AS Roma, Inter Milan, cũng đặt dấu hỏi về tâm lý của đối thủ. "Chúng tôi đến Cardiff mà không sợ hãi và đã thắng", anh nhấn mạnh. "Tôi không hiểu vì sao Italy lại phải ngại Xứ Wales hay Bosnia. Họ là đội tuyển vĩ đại, từng vô địch World Cup 4 lần. Nếu họ sợ đá sân khách, thì có điều gì đó không ổn".

Dzeko cũng nhấn mạnh Bosnia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, đồng thời tin rằng Italy sẽ không còn dám xem nhẹ đối thủ sau những ồn ào vừa qua.

Edin Dzeko tươi cười trong buổi tập của Bosnia & Herzegovina tại trung tâm huấn luyện Butmir, Sarajevo, Bosnia ngày 30/3/2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, HLV Sergej Barbarez tỏ ra thực dụng khi cho biết Bosnia sẵn sàng chơi phòng ngự số đông nếu có lợi thế. "Nếu chúng tôi dẫn 1-0, xe buýt sẽ được dựng trước khung thành. Nếu không, có thể nó sẽ nằm ở phía bên kia", ông nói.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định toàn đội đã hồi phục thể lực sau hơn 120 phút căng thẳng với Xứ Wales, đồng thời rút ra bài học từ sự hưng phấn quá mức trước đó. "Trận gặp Wales đầy cảm xúc, nhưng chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Giờ đây, đội bóng đã trưởng thành hơn", Barbarez tự tin.

Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu áp lực lớn - đặc biệt là Italy sau hai kỳ World Cup vắng mặt - cuộc đối đầu tại Zenica hứa hẹn sẽ không chỉ là trận đấu bóng đá, mà còn là thử thách về bản lĩnh, tâm lý và khả năng chịu đựng trong một "chảo lửa" thực sự.

Hồng Duy (theo Marca, Football Italy)