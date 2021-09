Chậm tiểu có phải là bệnh?

Tôi hay tiểu chậm, phải chờ 1 - 2 phút mới ra được chứ không đi liền. Tôi muốn biết đó là bệnh hay không và chữa trị thế nào? (Minh Thắng)

Trả lời:

Nếu sau 50-60 tuổi mà bạn đi tiểu chậm thì đó là một số bệnh lý liên quan tới tuyến tiền liệt hoặc bàng quang làm cho đi tiểu sẽ chậm hơn.

Thông thường, 100 người trên thế giới thì 98 người cứ mắc tiểu là có thể đi ngay, thậm chí có những trường hợp đi tiểu không kịp nếu nhịn tiểu lâu. Nếu bạn đi tiểu bị chậm hơn so với mọi người thì đó là sự bất thường. Tuy nhiên, tôi muốn biết là bạn gặp triệu chứng này từ nhỏ hay xưa nay đi tiểu bình thường nhưng đột nhiên gần đây mới có chuyện khởi động vòng tiểu chậm như vậy?

Tiểu chậm có nhiều nguyên nhân và cần phải thăm khám để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ảnh: Freepik

Khi đi tiểu, có hai động tác xảy ra cùng lúc để đảm bảo khơi thông dòng tiểu là bàng quang phải co bóp mạnh, đủ để tống nước tiểu ra và chúng ta sẽ có dòng tiểu khơi thông. Thứ hai là đường ống dẫn nước tiểu từ vùng cổ bọng đái đi ra ngoài ống niệu đạo phải thông thoáng thì chỉ cần đứng trước nhà vệ sinh là tiểu được. Do đó, nếu bạn bị chậm 1-2 phút mới khởi động được dòng tiểu, nghĩa là một trong hai yếu tố đó hoặc cả hai có điều bất thường. Một số bệnh của bàng quang hay hệ thống thần kinh điều khiển sự co bóp của bàng quang khi suy yếu đi cũng gây ra việc chúng ta chần trừ khi đi tiểu. Hoặc có vấn đề gì đó làm cho đường ống thoát nước bị cản trở, bị hẹp hoặc bị tắc cũng làm cho việc khởi động đi tiểu bị chậm.

Bạn nên đến gặp bác sĩ để xem vấn đề là gì, nếu cần phải đo áp lực của bọng đái để xem nó co bóp có đủ hay không, đo xem mỗi lần bạn đi tiểu, tồn đọng lại nước tiểu như thế nào, soi niệu đạo xem đường tiểu có bị hẹp, bị tắc... thì mới giải thích được chuyện khó khăn trong đi tiểu.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM