Chăm sóc trẻ sinh non 30 tuần như thế nào?

Bé một tuổi, sinh non tuần thứ 30, có chỉ số cơ thể, nhận thức không bằng trẻ cùng trang lứa, nên chăm sóc, tầm soát gì để kiểm tra bệnh lý? (Thanh Hải)

Trả lời:

Do bé sinh non 30 tuần nên khi tính tuổi, bác sĩ sẽ dùng tuổi điều chỉnh, tức là tháng tuổi của bé tính từ sau khi sinh trừ đi 2,5 tháng. Chẳng hạn, nếu bé đã được gần 12 tháng từ sau sinh, bác sĩ vẫn dùng các chỉ số bình thường của trẻ 9-10 tháng để kiểm tra thể chất cho bé.

Về phát triển tâm thần vận động, mỗi em bé dù đủ tháng hay non tháng sẽ có ưu và khuyết điểm riêng. Tốc độ phát triển sẽ khác nhau trên từng cá nhân trẻ. Tốc độ phát triển thể chất, trí tuệ của bé sẽ được bác sĩ đặt trong một bức tranh lớn hơn với yếu tố gia đình và xã hội, nhất là sự quan tâm của ba mẹ. Bác sĩ cũng khuyên phụ huynh nên dành thời gian chơi, tương tác với bé nhiều hơn, thử thách bé qua các trò chơi để giúp phát triển nhận thức, ngôn ngữ cho trẻ.

Về vận động, nếu bé đã ngồi tốt, biết đạp mạnh chân trên nền cứng khi được giữ đứng, biết cầm đồ chơi chuyền từ tay này qua tay kia, phụ huynh không nên lo lắng nhiều. Bé đang làm được những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi từ 9-10 tháng. Tuy nhiên, nếu bé không có khả năng vận động như trên, không bập bẹ "baba","mama","dada", không phản ứng với tên gọi, có vẻ không nhận ra người quen, không nhìn theo tay chỉ trỏ..., phụ huynh nên cho bé đi khám sớm.

Bé sinh non cần được theo dõi càng lâu càng tốt. Thực tế, đã có nhiều nghiên cứu báo cáo về tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động và khiếm khuyết các kỹ năng cần cho lứa tuổi đi học, trong đó có kỹ năng đọc, viết, làm toán, xử lý tình huống. Một số nhóm trẻ sinh non còn bị rối loạn hành vi phổ biến hơn so với trẻ đủ tháng. Đồng thời, trên thế giới cũng đã có những nghiên cứu về chất lượng cuộc sống của người 50-60 tuổi từng bị sinh non trước đây.

Để tầm soát bệnh lý cho trẻ sinh non, phụ huynh có thể đăng ký thăm khám tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Đơn cử như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Tại đây, chúng tôi có gói khám thần kinh và theo dõi phát triển tâm thần vận động cho trẻ sinh non; xét nghiệm tầm soát 73 bệnh lý bẩm sinh, xét nghiệm tầm soát thính lực cho trẻ sinh non. Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh đều có thể thực hiện được khi có chỉ định như MRI não, siêu âm tim, CT scan phổi...

Việc thăm khám và theo dõi trẻ sinh non sẽ được thực hiện cho đến khi trẻ lớn lên, vào độ tuổi đi học và đến khi trưởng thành. Bạn đọc liên hệ tổng đài của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP HCM theo số 028.71026789 để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn.

TS.BS Đỗ Hữu Thiều Chương

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP HCM