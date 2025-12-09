Cầu thủ Việt Nam phủ nhận 'bắt tay' Malaysia để loại Indonesia

Thái LanTiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho biết mục tiêu của Việt Nam là đánh bại Malaysia, ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

Hôm qua 8/12, đương kim vô địch Indonesia thua sốc Philippines 0-1 ở lượt hai bảng C. Họ đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, nếu Malaysia hòa Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 11/12.

Khi không còn quyền tự quyết, HLV Indra Sjafri thừa nhận bất lực nếu Malaysia và Việt Nam bắt tay hòa nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định Việt Nam sẽ chơi hết mình.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường tập luyện cùng U22 Việt Nam ở sân bóng thuộc trường Đại học RBAC ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

"Mục tiêu của chúng tôi gặp Malaysia là không có hòa, phải thắng", Quốc Cường nói trước buổi tập tại sân bóng thuộc Đại học RBAC ở Bangkok, vào chiều nay. "Chìa khóa để chiến thắng là tinh thần quyết tâm, thái độ thi đấu tốt và đoàn kết. Việt Nam đang thể hiện tốt điều ấy".

Nếu hòa Malaysia, Việt Nam chỉ đứng nhì bảng B do kém hiệu số bàn thắng thua. Theo sổ tay kỹ thuật bóng đá SEA Games 33, đội nhì thành tích tốt nhất sẽ gặp đội nhất bảng A, nhiều khả năng là chủ nhà Thái Lan.

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004 ở Nghệ An, nhưng sớm chuyển vào Đồng Nai cùng gia đình. Năm 2014, Cường gia nhập Học viện Nutifood. Anh từng chơi giải hạng Ba năm 2022 cho Nutifood, rồi hạng Nhất 2023 cho Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 8/2024, Quốc Cường gia nhập CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM).

Ở cấp đội tuyển, Quốc Cường có mặt ở nhiều đợt tập trung các cấp độ tuyển trẻ, nhưng chưa được dự các giải chính thức. Việc anh được dự SEA Games 33 một phần nhờ việc tiền vệ Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương nặng.

Quốc Cường cũng là em họ của tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Công Phượng. Anh khẳng định không gặp áp lực nào về chuyện này, ngược lại cảm thấy tự hào cho bản thân và gia đình. "Anh Phượng luôn động viên, chỉ ra những thiếu sót và lỗi để tôi cải thiện", Quốc Cường cho hay.

Việt Nam đang duy trì lịch tập một buổi mỗi ngày, trước khi quyết chiến Malaysia vào lúc 16h ngày 11/12. Cùng giờ, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có trận đấu quyết định với Myanmar ở lượt cuối bảng B tại Chonburi. Đội phải thắng mới chắc chắn giành vé vào bán kết.

Quốc Cường cho biết đội tuyển U22 đã xem trận nữ Việt Nam thua Philippines 0-1 vào hôm qua. Anh cảm thấy tiếc vì bàn thua ở phút cuối, đồng thời Việt Nam đã bị tước một quả phạt đền vì lỗi chạm tay trước đó. "Hy vọng cả hai đội tuyển của Việt Nam sẽ cùng hoàn thành mục tiêu", Quốc Cường cho biết.

Hiếu Lương