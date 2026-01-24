Cầu thủ Việt Nam 'bắt bài' Hàn Quốc ở lượt luân lưu quyết định

Arab SaudiThủ môn Cao Văn Bình đoán đúng hướng sút, còn Nguyễn Thanh Nhàn đánh lừa đối thủ giúp Việt Nam thắng Hàn Quốc 7-6 ở loạt luân lưu trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Sau 6 lượt đầu đều thành công, bước ngoặt xảy đến ở lượt bảy khi Cao Văn Bình chiến thắng Bae Hyun-seo. "Trước khi vào bắt, tôi có hỏi chỉ hướng, nhưng anh Trần Trung Kiên nói để tự tôi quyết định", thủ môn gốc Nghệ An cho biết. "Tôi nhìn vào mắt cầu thủ Hàn Quốc, thấy anh ta nhìn vào góc tay phải tôi nên phản xạ nhanh và bắt bài được".

Đến lượt sút của Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn sút vào góc trái, ngược hướng bay của Hwang Jae-yun. Trong khi đó, ở 6 lượt trước, thủ môn của Hàn Quốc đều bay sang góc sút mà Thanh Nhàn chọn, nhưng cũng đều bị cầu thủ Việt Nam đánh lừa. "Tôi cảm giác thủ môn sẽ đổ hướng bên phải nên quyết định chọn sút hướng ngược lại", Thanh Nhàn cho hay.

Thủ môn Cao Văn Bình sau khi cản được cú sút 11m của Bae Hyun-seo, trong trận Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah tại Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: AFC

Nguyễn Thanh Nhàn mừng khi sút thành công lượt luân lưu thứ bảy đem về chiến thắng cho Việt Nam. Ảnh: AFC

Trên sân King Abdullah tối 20/1, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhưng hai lần dẫn trước Hàn Quốc, nhờ bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc. Tuy nhiên, đối thủ đều gỡ hòa, trong đó có bàn của Shin Min-ha ở phút bù thứ 7 hiệp hai. Bên cạnh đó, Việt Nam còn thiếu người khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, nhưng phòng ngự kiên cường để đưa trận đấu vào loạt luân lưu và giành chiến thắng.

"Toàn đội đã cùng nhau chiến đấu, đứng dậy sau vấp ngã ở bán kết", hậu vệ Phạm Minh Phúc nói. "Trong trận đấu cuối cùng của nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U23, chúng tôi quyết chiến thắng để tặng người hâm mộ".

Bên cạnh Minh Phúc, 18 đồng đội khác sinh từ năm 2004 về trước sẽ quá tuổi ở kỳ giải U23 châu Á kế tiếp năm 2028. Khi đó, chỉ có thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, tiền vệ Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận có cơ hội tham dự.

VIE - KOR Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình cũng là bất ngờ HLV Kim Sang-sik dành cho Hàn Quốc ở trận này, khi để anh bắt chính thay Trần Trung Kiên. Thủ môn 21 tuổi đã rất ngạc nhiên khi được trao cơ hội. "Đây là lần đầu tôi được thi đấu ở VCK U23 châu Á, nên rất cố gắng và luôn kêu gọi đồng đội quyết tâm chiến thắng", Văn Bình nói thêm.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục sắm vai "người quyết định" của Việt Nam, sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước Thái Lan ở hiệp phụ chung kết SEA Games 33. "Tôi chỉ làm thay phần anh em thôi. Đội đã chơi hơn 200% sức lực rồi", tiền đạo này nói.

Cầu thủ của PVF-CAND tưởng chừng đã lỡ hẹn với giải đấu khi gặp chấn thương. Tuy nhiên, do Bùi Vĩ Hào chấn thương nặng hơn, Thanh Nhàn vẫn được giữ lại. Từ lượt cuối thắng Arab Saudi 1-0 ở vòng bảng, anh đều được tung vào sân ở cuối trận. Đến trận tranh giải ba, Nhàn tiếp tục được đưa vào ở phút bù hiệp hai, với chỉ đạo từ HLV Kim Sang-sik là cố gắng cầm bóng và phòng ngự.

Hiếu Lương