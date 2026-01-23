Cầu thủ Hàn Quốc không muốn xếp sau Việt Nam ở U23 châu Á

Arab SaudiHậu vệ Shin Min-ha muốn kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng một chiến thắng trước Việt Nam ở trận tranh giải ba.

* Việt Nam - Hàn Quốc: 22h thứ Sáu 23/1, trên VnExpress.

"Tôi nghĩ đứng thứ ba có ý nghĩa và tạo ra khác biệt đáng kể so với thứ tư", Shin Min-ha nói trên trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). "Tôi muốn có màn trình diễn tốt hơn dành tặng người hâm mộ vì đây là trận cuối tại giải, đồng thời củng cố định hướng tương lai cho đội tuyển".

Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Việt Nam cả về trình độ và thể lực trước trận. Tuy nhiên, Shin không chủ quan, khi đối thủ đã có sự tiến bộ rõ nét, bất chấp vừa thua đậm Trung Quốc 0-3. Bên cạnh đó, Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik, người am hiểu bóng đá hiện đại Hàn Quốc.

Hậu vệ Hàn Quốc Shin Min-ha thi đấu trong trận thua Nhật Bản 0-1 ở bán kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Sự cẩn trọng của Shin càng có cơ sở khi Hàn Quốc đang có giải đấu tại Arab Saudi bị đánh giá là gây thất vọng. Đội suýt bị loại từ vòng bảng nếu Lebanon không thắng Iran 1-0 ở lượt cuối. Đến bán kết, Hàn Quốc tiếp tục bế tắc và để thua kỳ phùng địch thủ Nhật Bản,

Shin thừa nhận đội chơi chưa tốt, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Trong khi đó, đây được xem là thế mạnh của Việt Nam khi tạo ra 4 trong 8 bàn thắng từ đầu giải. "Chúng tôi cần cải thiện phòng ngự ở khâu này, nơi đội dễ dàng bị đánh bại chỉ sau một cú sút", hậu vệ sinh năm 2005 cho biết.

Tuy nhiên, Việt Nam sẽ vắng hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ phạt). Nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải và chấn thương, trong đó có Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Phi Hoàng khó đá chính từ đầu.

Trong 10 năm qua, Hàn Quốc bất bại trước Việt Nam, nhưng các trận đấu đều kết thúc với cách biệt tối thiểu. Đội tuyển xứ kim chi lần lượt thắng 2-1 ở vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á 2018, hòa 1-1 tại vòng bảng U23 châu Á 2022, hòa 1-1 và thắng 1-0 tại giải giao hữu U23 Panda Cup 2025.

Đây là lần đầu Việt Nam thi đấu ở trận tranh giải ba, còn Hàn Quốc có lần thứ ba. Trước đó, Hàn Quốc thua Jordan 2-3 ở loạt luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

Sau chức vô địch năm 2020, Hàn Quốc chưa thể trở lại trận chung kết. Ở kỳ giải 2024, đội có lần đầu tiên thua một đại diện Đông Nam Á, trước Indonesia, với tỷ số luân lưu 10-11 sau khi hòa 2-2 ở 120 phút.

Hiếu Lương