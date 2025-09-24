Cầu Phong Châu trước ngày thông xe

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, điểm đầu thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao cũ, điểm cuối thuộc xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũ.
Cầu được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao làm chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
Sau khoảng 9 tháng thi công, đến nay dự án đã hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với hợp đồng. Phần đường dẫn bên phía xã Phùng Nguyên hiện đã được kẻ vạch sơn, lắp bảng chỉ dẫn.
Cách cầu cũ bị sập khoảng 200 m, cầu Phong Châu mới rộng hơn 20 m, chiều dài toàn cầu hơn 380 m, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
Một công nhân đang đánh bóng làm sạch khe co giãn trên cầu.
Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường, cho biết cao điểm công trường có khoảng 200 công nhân thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, không có ngày nghỉ.
Công nhân chuẩn bị sơn phản quang cho dải phân cách giữa cầu.
Phía dưới gầm cầu, một nhóm khác đang hoàn tất việc lắp đặt hệ thống thoát nước.
Chi tiết trang trí trên lan can cầu là hình ảnh cổng Đền Hùng, biểu tượng của tỉnh Phú Thọ.
Cầu mới được xây dựng với ba nhịp dầm liên tục bằng bêtông cốt thép dự ứng lực. Phần cầu dẫn phía Lâm Thao gồm ba nhịp dẫn và hai nhịp dầm bản.
Trên cầu, khoảng chục công nhân đang dọn dẹp vệ sinh, hiện vẫn ngăn chưa cho phương tiện lên cầu. Ngày 28/9, cầu chính thức thông xe.
Trước ngày thông xe, ông Lợi (đeo túi), cùng nhóm bạn từ Hà Nội xuống tham quan cầu. Ông nói vui vì tỉnh nhà có thêm cây cầu bề thế, chắc chắn.
Trước đó vào tháng 9/2024, cầu Phong Châu cũ bị sập, khiến hai nhịp cầu rơi xuống sông Hồng. Sự việc khiến 10 xe rơi xuống sông, 8 người mất tích.
Trong quá trình chờ cầu mới thông xe, mỗi ngày người dân di chuyển qua cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh vận hành. Sau một năm đưa vào sử dụng, khoảng 5 triệu lượt người và phương tiện đã di chuyển qua cầu phao.
Cầu Phong Châu bước vào giai đoạn cuối. Video: Huyền Sâm
Việt An